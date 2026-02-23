Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Як змінився бізнес за час повномасштабної війни: дослідження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як змінився бізнес за час повномасштабної війни: дослідження
У 2025 році українці щотижня реєстрували 5 579 ФОП і 717 компаній
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Початок великої війни різко обвалив ринок праці

Після обвалу на початку повномасштабної війни український бізнес і ринок праці пройшли через різке падіння, бум відновлення та поступовий вихід на плато. «Опендатабот» проаналізував як війна переформатувала українську економіку, повідомляє «Главком».

Відкриття та закриття бізнесів

5 676 фізичних осіб-підприємців та 1 077 компаній на тиждень, в середньому, відкривалось напередодні повномасштабного вторгнення у 2021. На початку лютого 2022 підприємці зареєстрували за тиждень рекордні 9 350 ФОПів.

З початком повномасштабного вторгнення реєстри закрилися, а реєстрація нових бізнесів стала неможливою. Після відновлення роботи Єдиного державного реєстру наприкінці березня було 3 565 реєстрацій ФОПів та 289 нових компаній. Загалом протягом 2022 відкриттів нових справ поменшало: на 28% менше нових підприємців на тиждень та на 40% – компаній.

Протягом 2023 року бізнес набирав обертів: побільшало реєстрацій компаній, а кількість нових ФОПів навіть незначно перевищила показники 2021 року. Абсолютний рекорд стався восени 2023 року, коли за один тиждень відкрилось 12 534 нових підприємців. Після цього буму, у 2024 кількість відкриттів нових справ пішла на спад.

За підсумками 2025 бізнес вийшов на плато: 5 579 нових ФОП і 717 компаній на тиждень.

Як змінився бізнес за час повномасштабної війни: дослідження фото 1

Ринок праці

Початок повномасштабної війни різко обвалив ринок праці: якщо у 2021 році щодня публікували, в середньому, 106 тис. вакансій, то на початку березня 2022-го — лише близько 3 тис.

Відновлення почалося у квітні та досягло піку у вересні. У 2025 році ринок відновився на 95%: близько 100 тис. вакансій на день, а в західних областях – навіть до 150%. Кількість компаній, які виходять на ринок праці, нині вже дещо перевищує показники 2021 року.

За даними Work.ua, у перший рік війни зафіксували рекордну активність кандидатів: у червні 2022 року вони розміщували до 170 тис. резюме на тиждень. Наразі кількість резюме залишається стабільно великою, близько 120 тисяч на тиждень. Зростання кількості резюме у наступні роки радше пов’язане з розвитком сервісу, ніж із новими хвилями безробіття.

Структура ринку також змінилася. Частка вакансій без вимоги досвіду зросла з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му. Гендерний баланс зсунувся у бік жінок: їхня частка серед кандидатів зросла з 53% до 62%.

Змінився й професійний запит: у топі залишаються продавці та менеджери з продажу, втім наразі попит на барменів перевищив попит на бухгалтерів, а до кухарів та офіціантів додалися вакансії водіїв.

Як змінився бізнес за час повномасштабної війни: дослідження фото 2

За даними OLX, напередодні повномасштабної війни високий попит на кандидатів був у категоріях роздрібної торгівлі та логістики/доставки. Також значну кількість оголошень фіксували у сферах будівництва/облицювальних робіт та виробництва/робітничих спеціальностей.

Переважно, потреби роботодавців у фахівцях у 2025 році були такими самими – втім змінилась кількість запитів. Зріс попит на:

  • касирів (медіанна зарплата – 18,5 тис. грн),
  • продавців (зарплата – 18 тис. грн),
  • водіїв (зарплата – 35 тис. грн).
Як змінився бізнес за час повномасштабної війни: дослідження фото 3

Варто зазначити, що напередодні повномасштабної війни в Україні царював ринок кандидатів. За даними Djinni, станом на початок лютого 2022 року кількість резюме у 1,2 раза перевищувала кількість вакансій: 36 тис. проти 29 тис.

Картина різко змінилась після вторгнення: кількість резюме перевищувала кількість вакансій у вісім разів. Якщо в інших сферах ситуація з часом, переважно, стабілізувалась та вийшла або на показники 2021 року, або ж хоча б на плато, в айті цього не сталось. Пік кризи припав на 2023: мінімум вакансій та максимум резюме. Тоді кількість резюме перевищувала кількість вакансій у 15 разів.

Покращення почалось у 2024: кількість вакансій зростала, а кількість резюме зменшувалася. Наприкінці 2025 кількість вакансій зросла до 9,5 тис., а кількість резюме стабілізувалась на рівні 82-83 тис., така ж ситуація спостерігається і на початку 2026 року. Втім ринок так й не повернувся до показників 2021: кількість резюме перевищує кількість вакансій майже у девʼять разів.

Змінився й запит роботодавців. Якщо напередодні повномасштабної у топі були розробники (JavaScript, Java), вже з 2023 за попитом лідирують нетехнічні спеціальності – зокрема, вакансії у маркетингу.

За резюме ситуація схожа: у топі як були, так й залишились розробники JavaScript, кількість їх резюме повернулась до показників 2022. А ось фахівці у сфері маркетингу викладають майже удвічі більше резюме до 2022 та наразі посідають другу позицію.

Як змінився бізнес за час повномасштабної війни: дослідження фото 4

Покупки

Після різкого падіння на початку повномасштабної війни вже наприкінці 2022 року український e-commerce почав зростати й тримає позитивну динаміку досі. Так, у перші тижні вторгнення активність онлайн-покупців знизилася до 7% за даними платформи для створення інтернет-магазинів «Хорошоп». Ознаки пожвавлення ринку з’явились ще у серпні, а додатковий імпульс стався у період сезонних розпродажів у листопаді та грудні.

У бізнесу зростає інтерес до онлайн-продажів навіть в умовах війни. Підприємці адаптувалися: якщо у попередні роки під час блекаутів та масованих обстрілів активність помітно знижувалася, то нині подібні фактори майже не впливають на динаміку запуску нових магазинів.

Наразі на платформі працює понад 12 тис. українських онлайн-магазинів, які згенерували 15 млн замовлень у 2025 році.

Як змінився бізнес за час повномасштабної війни: дослідження фото 5

До слова, у січні 2026 року український бізнес продовжив працювати в умовах воєнних ризиків та енергетичних обмежень. За результатами 45-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД), проведеного серед 491 промислового підприємства, перелік ключових перешкод розвитку загалом не змінився, однак окремі проблеми посилилися.

Читайте також:

Теги: робота бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кому потрібна відміна довічного PEP?
Поганий сигнал: депутати хочуть прикрити свій зад за рахунок ФОПів?
13 лютого, 09:29
«Укрпошта» з новим логотипом, але без сервісу: бізнес іде до конкурентів
«Укрпошта» з новим логотипом, але без сервісу: бізнес іде до конкурентів
5 лютого, 21:47
Російський бізнес масово втрачає активи за кордоном: «Лукойл» став фінальним акордом
Російський бізнес масово втрачає активи за кордоном: «Лукойл» став фінальним акордом
3 лютого, 13:40
Кошти можна спрямувати на придбання або ремонт енергообладнання
Виплати ФОПам. Свириденко повідомила, скільки заявок надійшло від бізнесу
3 лютого, 19:17
Український бізнес назвав головні виклики 2026 року
Український бізнес назвав головні виклики 2026 року
18 лютого, 05:45
Бізнес продовжує висловлювати занепокоєння можливим підвищенням тарифів на вантажні перевезення
Депутати наголошують на реформі «Укрзалізниці» і необхідності системного фінансування пасажирських перевезень
26 сiчня, 17:37
Найтяжча зима від початку війни: як бізнес допомагає своїм працівникам
Найтяжча зима від початку війни: як бізнес допомагає своїм працівникам
5 лютого, 10:59
«Батьківщина» уклала Меморандум про співпрацю з загальнонаціональним рухом #SaveФОП
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Тимошенко викрила «безумний план»
15 лютого, 15:07
Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик
Теракт у Львові: Садовий розповів про стан потерпілих та звернувся до СБУ
Вчора, 18:48

Бізнес

Як змінився бізнес за час повномасштабної війни: дослідження
Як змінився бізнес за час повномасштабної війни: дослідження
Аудит «Енергоатома». Свириденко розповіла про виявлені порушення
Аудит «Енергоатома». Свириденко розповіла про виявлені порушення
Захоплення активів у Криму. Суд США дозволив ДТЕК розпочати процедуру стягнення з РФ понад $300 млн
Захоплення активів у Криму. Суд США дозволив ДТЕК розпочати процедуру стягнення з РФ понад $300 млн
Платформа X оскаржила в суді штраф ЄС на €120 млн
Платформа X оскаржила в суді штраф ЄС на €120 млн
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним
Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua