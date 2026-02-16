Головна Гроші Бізнес
«Зроблено в Україні». Уряд виділив понад 5,6 млрд грн на підтримку бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На програми «Зроблено в Україні» цьогоріч передбачено фінансування близько 37 млрд грн
фото: Офіс президента

Кошти підуть на часткову компенсацію техніки, на підтримку українських товарів, розвиток інфраструктури індустріальних парків тощо

Уряд розподілив понад 5,6 млрд грн на програми розвитку українських виробників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Так, Кабінет міністрів спрямував:

  • 1,8 млрд грн – на часткову компенсацію (25%) вартості сільськогосподарської техніки та обладнання для близько 5 тис. фермерів та виробників харчової продукції;
  • 1,2 млрд грн – на підтримку українських товарів та послуг через дві програми: 700 млн грн для реалізації програми «Національний кешбек» та 475 млн грн – на часткову компенсацію бізнесу та комунальним підприємствам вартості української промислової техніки та обладнання;
  • 1 млрд грн – на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків;
  • 1 млрд грн – на компенсацію витрат із розмінування земель сільськогосподарського призначення через програму «Гуманітарне розмінування»;
  • 653,1 млн грн – на підтримку реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями для компенсації витрат інвесторів на розбудову об'єктів інфраструктури.

За словами Свириденко, загалом у 2026 році на програми «Зроблено в Україні» передбачено фінансування у розмірі близько 37 млрд грн.

Як повідомлялося, з 1 березня 2026 року запрацюють нові правила нарахування національного кешбеку. Замість стандартних 10% кешбеку нараховуватиметься 5% або 15%. Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару: 15% кешбеку – на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, та 5% – на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

