У Солом'янському районі затримано киянина за підозрою у серійному підпалі автівок (фото)

35-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, підозрюється у серійному підпалі автівок

Щоб заробити більше грошей, зловмисник маскував цивільні машини під військові, змінюючи номери, та звітував кураторам

Столичні правоохоронці викрили 35-річного киянина, який протягом місяця систематично спалював автомобілі у Солом’янському районі. Палій діяв на замовлення РФ, сподіваючись на швидкий заробіток. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Правоохоронці Києва викрили чоловіка, який з грудня 2025 року по початок січня 2026 року шляхом підпалу знищив сім автомобілів на території Солом’янського району. Зловмисником виявився 35-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Знищена автівка у Солом'янському районі столиці фото: Національна поліція Укрвїни

Слідство встановило, що з порушником через месенжер зв’язався невідомий, який запропонував за грошову винагороду підпалювати автомобілі військових. Відтак, підозрюваний за допомогою легкозаймистої речовини підпалив сім автівок на території Солом’янського району.

Щоб заробити більше грошей, зловмисник маскував цивільні машини під військові, змінюючи номери, та звітував кураторам фото: Національна поліція Укрвїни

Палій діяв на замовлення РФ, сподіваючись на швидкий заробіток фото: Національна поліція Укрвїни

«У двох останніх епізодах, прагнучи отримати кошти, фігурант підшукав цивільні автомобілі бізнес-класу, зняв з них номерні знаки, змінивши їх на військові, підпалив та зафільмував займання для замовника», – йдеться у повідомленні.

Знищена палієм автівка у Солом'янському районі фото: Національна поліція Укрвїни

Поліцейські затримали підозрюваного згідно зі ст. 208 КПК України. Під час обшуків у його помешканні вилучили речові докази, що прямо вказують на причетність до серії підпалів. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення майна шляхом підпалу).

Переписка палія з куратором фото: Національна поліція Укрвїни

Тепер «заробітчанину» загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють особи кураторів, які координували його дії.