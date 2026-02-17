Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Солом'янському районі затримано киянина за підозрою у серійному підпалі автівок (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Солом'янському районі затримано киянина за підозрою у серійному підпалі автівок (фото)
35-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, підозрюється у серійному підпалі автівок
фото: Національна поліція Укрвїни

Щоб заробити більше грошей, зловмисник маскував цивільні машини під військові, змінюючи номери, та звітував кураторам

Столичні правоохоронці викрили 35-річного киянина, який протягом місяця систематично спалював автомобілі у Солом’янському районі. Палій діяв на замовлення РФ, сподіваючись на швидкий заробіток. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Правоохоронці Києва викрили чоловіка, який з грудня 2025 року по початок січня 2026 року шляхом підпалу знищив сім автомобілів на території Солом’янського району. Зловмисником виявився 35-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Знищена автівка у Солом'янському районі столиці
Знищена автівка у Солом'янському районі столиці
фото: Національна поліція Укрвїни

Слідство встановило, що з порушником через месенжер зв’язався невідомий, який запропонував за грошову винагороду підпалювати автомобілі військових. Відтак, підозрюваний за допомогою легкозаймистої речовини підпалив сім автівок на території Солом’янського району.

Щоб заробити більше грошей, зловмисник маскував цивільні машини під військові, змінюючи номери, та звітував кураторам
Щоб заробити більше грошей, зловмисник маскував цивільні машини під військові, змінюючи номери, та звітував кураторам
фото: Національна поліція Укрвїни
Палій діяв на замовлення РФ, сподіваючись на швидкий заробіток
Палій діяв на замовлення РФ, сподіваючись на швидкий заробіток
фото: Національна поліція Укрвїни

«У двох останніх епізодах, прагнучи отримати кошти, фігурант підшукав цивільні автомобілі бізнес-класу, зняв з них номерні знаки, змінивши їх на військові, підпалив та зафільмував займання для замовника», – йдеться у повідомленні. 

Знищена палієм автівка у Солом'янському районі
Знищена палієм автівка у Солом'янському районі
фото: Національна поліція Укрвїни

Поліцейські затримали підозрюваного згідно зі ст. 208 КПК України. Під час обшуків у його помешканні вилучили речові докази, що прямо вказують на причетність до серії підпалів. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення майна шляхом підпалу).

Переписка палія з куратором
Переписка палія з куратором
фото: Національна поліція Укрвїни

Тепер «заробітчанину» загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють особи кураторів, які координували його дії.

Теги: бізнес машини слідство військові поліція Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Департамент освіти і науки готує кілька варіантів якнайшвидшого повернення учнів до очного навчання
Дарницький та Дніпровський райони частково переходять на дистанційне навчання: деталі
6 лютого, 11:59
Військовий та актор Володимир Кравчук розповів про свій бойовий досвід
«Я закохався в цю зброю». Зірка фільму «Ти – космос» розповів про своє захоплення
3 лютого, 12:00
Для відвідування буде доступною лише територія Верхньої лаври
Києво-Печерська лавра відновлює роботу з 31 січня: які об'єкти будуть доступні
30 сiчня, 17:51
ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці
ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці
30 сiчня, 14:44
Комунальники й енергетики продовжують працювати
Комунальна катастрофа на Троєщині. Кличко повідомив нові дані
30 сiчня, 11:38
Обмеження стосуватимуться напрямку руху в бік вулиці Прорізної
Рух транспорту вул. Володимирською обмежено до 6 лютого (схема)
28 сiчня, 10:07
Мурманськ та Североморськ другу добу без світла
Мурманськ та Североморськ залишилися без світла, на вулицях працюють польові кухні
24 сiчня, 20:46
На замовлення росіян чоловік підпалив автомобіль в Оболонському районі
Підпал авто військового в Києві: на Оболоні затримано агента РФ
21 сiчня, 15:04
Із 1 до 18 січня народилися 476 хлопчиків і 425 дівчаток. Із них – 18 двієнь
Понад 900 немовлят за 18 днів: статистика народжуваності в Києві у 2026 році
19 сiчня, 17:55

Новини

Ракетний удар по Київській телевежі: заочну підозру отримав ще один генерал РФ
Ракетний удар по Київській телевежі: заочну підозру отримав ще один генерал РФ
ДТП на Фастівщині: водій Lanos врізався в стовп
ДТП на Фастівщині: водій Lanos врізався в стовп
У Солом'янському районі затримано киянина за підозрою у серійному підпалі автівок (фото)
У Солом'янському районі затримано киянина за підозрою у серійному підпалі автівок (фото)
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
У Києві запущено додаткові поїзди Kyiv City Express: розклад
У Києві запущено додаткові поїзди Kyiv City Express: розклад
Атака на Київ 12 лютого. Кличко повідомив, скільки будинків досі без тепла
Атака на Київ 12 лютого. Кличко повідомив, скільки будинків досі без тепла

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua