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Рієлторів хочуть загнати в одну спілку. Депутатка пояснила причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Рієлторів хочуть загнати в одну спілку. Депутатка пояснила причину
Монополія однієї організації на допуск до професії також створює ризики для ринку
фото: lexinform.com.ua

Депутатка вважає, що кілька професійних об'єднань можуть почати конкурувати не якістю послуг, а поблажливістю до порушників

В Україні пропонують запровадити обов'язкове членство рієлторів в одній професійній організації – Українській спілці фахівців з нерухомості. Вона має контролювати якість послуг, проводити атестацію та акредитацію фахівців, а також стежити за дотриманням професійних стандартів. Про це заявила народна депутатка, голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк, повідомляє «Главком» в матеріалі «Депутати взялись наводити лад на ринку нерухомості, посередники проти».

За її словами, Спілку створюватимуть уже наявні великі об'єднання фахівців з нерухомості. До її структури увійдуть з'їзд фахівців, рада на чолі з головою, кваліфікаційно-акредитаційна, дисциплінарна, апеляційна та ревізійна комісії. Організація розроблятиме єдиний професійний стандарт і програму підготовки рієлторів, проводитиме атестацію та контролюватиме якість їхньої роботи.

Водночас альтернативний законопроєкт №16145-1, зареєстрований 27 жовтня, передбачає створення кількох саморегулівних організацій. Шуляк вважає, що така модель може послабити відповідальність фахівців: рієлтор, якого виключили з однієї організації за порушення, зможе вступити до іншої та продовжити роботу.

«Коли кілька організацій з владними повноваженнями конкурують за членів, вони конкурують не якістю, а поблажливістю. В результаті може виграти та саморегулівна організація, де нижчі внески, легший іспит і м'якша дисципліна», – пояснила депутатка.

Водночас Шуляк визнає, що монополія однієї організації на допуск до професії також створює ризики. Йдеться, зокрема, про можливі завищені внески, закритість системи та корупцію. Тому, за її словами, у законопроєкті передбачили низку запобіжників.

Зокрема, річний членський внесок не зможе перевищувати двох мінімальних зарплат. Засідання Дисциплінарної комісії мають бути відкритими та транслюватися онлайн, а її рішення – оприлюднюватися протягом трьох робочих днів.

Оскаржити рішення можна буде в Апеляційній комісії або в суді. Фінансову звітність Спілки перевірятиме незалежний аудитор.

За порушення професійних вимог передбачатимуть стягнення від попередження до зупинення дії свідоцтва чи акредитації на строк від одного до шести місяців. У найтяжчих випадках фахівця зможуть виключити з реєстру, заборонивши повертатися до професії раніше ніж через два роки.

Зараз рієлтором в Україні може стати будь-хто. Іспиту для цього не потрібно, реєстру немає, окремого закону про цю сферу діяльності теж. У Верховній Раді це хочуть змінити: за три тижні там з’явилося чотири законопроєкти про посередників на ринку нерухомості, які детально розібрав «Главком».

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Теги: нерухомість бізнес Україна Олена Шуляк

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