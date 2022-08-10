Ціни на м’ясо: що за рік подорожчало найбільше

Подорожчання спіткало усі види м’яса

Всеукраїнський сервіс доставки продуктів Zakaz.ua проаналізував, як змінилися ціни на м’ясо в супермаркетах країни протягом року. Суттєве подорожчання спіткало всі види свіжої охолодженої продукції: птицю, яловичину, свинину, баранину та крольчатину. Найбільше зросла ціна на курячу печінку, тушку індички та ребра яловичини.

Як відомо, індекс споживчих цін та інфляція продовжує зростати. Зокрема, це стосується м’ясних продуктів, адже через війну сільське господарство також зазнало чималих втрат.

«Зростання вартості кормів у поєднанні з високими витратами на логістику підштовхує ціни вгору. Тому приготувати борщ з м’ясом, котлети або побалувати себе шашликом для українців стає дедалі дорожче», – зазначають у компанії.

Ціни на курятину

Найбільшою популярністю серед українців користується курятина. Вартість свіжого курячого філе за рік в українських супермаркетах зросла на 18%. У серпні 2021 року ціна на поличках ритейлерів у середньому становила 120 грн/кг, тоді як цьогоріч вона підскочила до 142 грн/кг. Найбільше подорожчала куряча печінка – на 51%. Курячі гомілки у 2021 році в середньому коштували 60,8 грн/кг, зараз – 69 грн/кг. Крила коштують 77 грн/кг, що на 12% дорожче минулорічної ціни. Крім того, суттєво зросла вартість на чверть курки – до 73,4 грн/кг, що дорожче на 33%. Купити фарш з курятини і приготувати котлети нині обійдеться дорожче на 20%, ніж у аналогічний період минулого року.

Ціни на свинину

Також за рік суттєво піднялися ціни на свіжу охолоджену свинину. За даними Zakaz.ua, найбільше подорожчала свиняча рулька з кісткою – на 37%. Цьогоріч на поличках супермаркетів її ціна у середньому становить 95,9 грн/кг, тоді як у серпні 2021 була 70 грн/кг. Тож, приготувати холодець цього року буде дорожче.

Свиняча грудинка минулого року коштувала 98 грн/кг, зараз – 129 грн/кг. Фарш та ребра подорожчали на 24%, стегнова частина без кістки – на 29% (148,9 грн/кг), вирізка – на 14% (189,9 грн/кг), гуляш – на 17% (139 грн/кг), лопатка – на 12% (129 грн/кг), а корейка без кістки – на 10% (169 грн/кг).

У компанії здорожчання пояснюють, серед іншого, закордонними постачаннями. У червні 2022 року Україна імпортувала м’яса майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшими країнами-експортерами свинини в Україну стали Польща, Данія та Нідерланди. Крім того, скоротилася внутрішня промислова пропозиція цього продукту у зв'язку з тим, що виробники східного та південного регіонів були змушені тимчасово залишити ринок. Експерти сільського господарства прогнозують, що найближчим часом ціни на свинину, як і на інші види продуктів, й надалі зростатимуть через високу інфляцію.

Ціни на яловичину

Яловичина та телятина в Україні також дорожчає. На ринку це пов'язують із дефіцитом. За даними Zakaz.ua, впродовж року найбільше підскочила ціна на ребра – на 45%. Також значно подорожчала свіжа грудинка яловичини. У серпні 2021 року вона коштувала 107 грн/кг, тоді як зараз ціна становить 145 грн/кг. Печінка підскочила у ціні на 20% (96 грн/кг), фарш - на 33% (199,9 грн/кг), ошийок - на 11% (219 грн/кг), антрекот - на 9% (250 грн/кг).

Найменше змінилася ціна на яловичий балик, лише на 2%. Також несуттєво подорожчав стейк з окісту - на 6% (260 грн/кг) та гуляш - на 7% (299 грн/кг).

Ціни на дієтичне м’ясо

Поласувати дієтичним та делікатесним м’ясом також обійдеться недешево. Найбільше зросли ціни на птицю. Вартість тушки індика підскочила на 49%. Зараз вона коштує 164 грн/кг, тоді як минулорічна ціна була 110 грн/кг. Вартість філе індички зросла на 22%, а гомілки - на 16%. Ціла тушка качки коштує 158 грн/кг, що на 32% більше, ніж минулого року. Перепелина тушка обійдеться у 197,9 грн/кг, тоді як у серпні 2021 вартувала 160 грн/кг.

Цьогоріч ошийок баранини коштує 210 грн/кг, що на 31% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ціна на вирізку баранини зросла несуттєво, лише на 6%.

Приготувати дієтичну страву з кролика до столу цьогоріч буде на 8% дорожче. Ціла тушка нині коштує 282 грн/кг, тоді як в минулому році ціна становила 260 грн за кілограм.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує погіршення економічної ситуації в Україні, чому сприяють бойові дії, високий бюджетний дефіцит, скорочення української економіки, зростання держборгу, зниження валютних резервів та зниження експортних доходів. Все це, за версією агентства, загрожує подальшим зростанням інфляції, девальвацією національної валюти, а в майбутньому навіть дефолтом держави.