Російська компанія вивела з України понад 140 млн грн
Бюро економічної безпеки України розпочало кримінальне провадження
Бюро економічної безпеки України викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
«Співробітники Бюро економічної безпеки України спільно з Запорізькою обласною прокуратурою в ході відпрацювання юридичних осіб, пов’язаних з Російською Федерацією на території Запорізької області, виявили суб’єкта господарювання, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора», – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що в період 2021 року службові особи підприємства з виробництва електричних проводів та кабелів, здійснювали виведення капіталу з країни під виглядом виплати дивідендів.
Таким чином зловмисники легалізували грошові кошти від незаконної діяльності на загальну суму понад 140 млн грн.
Виведені кошти могли використовуватися для інвестування в російський бізнес, в тому числі пов’язаний з оборонним замовленням РФ.
За даними фактами розпочато кримінальне провадження.
«Бюро економічної безпеки України розслідує кримінальні злочини, де задіяні підприємства, бенефіціарами яких є громадяни Росії та Білорусі. Працюємо в міжвідомчих робочих групах спільно з іншими органами влади. Досліджуємо діяльність підприємств, службові особи яких умисно доводили їх до банкрутства, здійснювали легалізацію коштів, таким чином підриваючи економіку нашої держави», – зазначив Вадим Мельник.
Він також повідомив, що днями співробітники Бюро забезпечили накладення арешту на вагони та тмц загальною вартість близько 600 млн грн.