Первинний ринок житла в стані перезавантаження: чого чекати далі
Ціни на будматеріали з березня по травень зросли на 15-20%
На початку травня аналітики зафіксували поновлення будівництва на заході, в центрі країни, а також у Києві. Про це повідомив Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.
«Наразі можна говорити, що первинний ринок знаходиться в стадії «хірургічного» перезавантаження. «Старого» первинного ринку вже більше не існує», – наголосив він.
Експерт перелічив кілька основних факторів, що спричинили докорінні зміни на первинному ринку:
- відсутність покупців-інвесторів, готових вкладати кошти в недобудований об’єкт (обмежені фінансові можливості потенційних інвесторів через складнощі з веденням бізнесу, необхідністю жити поза межами країни або за межами рідного міста та просто притримання наявних ресурсів до закінчення війни),
- дефіцит будівельних матеріалів та відсутність налагоджених нових логістичних ланцюжків для їхньої поставки,
- брак достатнього обсягу власних коштів девелоперів для повноцінного зведення ЖК, неможливість залучення банківських кредитів та ускладнений пошук співінвесторів в об'єктах, готовністю понад 40%, в яких реалізовано вже понад 40-50% квартир,
- дефіцит кваліфікованих будівельників та загальний брак робочої сили,
- непрогнозованість війни – відсутність 100% гарантій безпеки і перспектив завершення не лише активних бойових дій, а й ракетних обстрілів,
- важка економічна ситуація в країні, реальна, а не номінальна інфляція.
З урахуванням цих факторів, як розповів Володимир Семенцов, зараз фактично неможливо скласти об’єктивну ціну квадратного метра та рівень прибутку девелоперів. Адже ціни на будматеріали, за даними девелоперів, з березня по травень зросли в середньому на 15-20% і не виключено, що в подальші місяці вони можуть збільшитися ще як мінімум на 10%.
Він зазначив, що зростання вартості будівельних матеріалів на 15-20% теоретично додає до вартості кв.м, залежно від обсягів і складності будівництва, в середньому від 5% до 10%.
Нагадаємо, стало відомо, як змінилася вартість оренди квартир: де найвищі ціни.