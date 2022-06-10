Первинний ринок житла в стані перезавантаження: чого чекати далі

Ціни на будматеріали з березня по травень зросли на 15-20%

На початку травня аналітики зафіксували поновлення будівництва на заході, в центрі країни, а також у Києві. Про це повідомив Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

«Наразі можна говорити, що первинний ринок знаходиться в стадії «хірургічного» перезавантаження. «Старого» первинного ринку вже більше не існує», – наголосив він.

Експерт перелічив кілька основних факторів, що спричинили докорінні зміни на первинному ринку:

відсутність покупців-інвесторів, готових вкладати кошти в недобудований об’єкт (обмежені фінансові можливості потенційних інвесторів через складнощі з веденням бізнесу, необхідністю жити поза межами країни або за межами рідного міста та просто притримання наявних ресурсів до закінчення війни),

дефіцит будівельних матеріалів та відсутність налагоджених нових логістичних ланцюжків для їхньої поставки,

брак достатнього обсягу власних коштів девелоперів для повноцінного зведення ЖК, неможливість залучення банківських кредитів та ускладнений пошук співінвесторів в об'єктах, готовністю понад 40%, в яких реалізовано вже понад 40-50% квартир,

дефіцит кваліфікованих будівельників та загальний брак робочої сили,

непрогнозованість війни – відсутність 100% гарантій безпеки і перспектив завершення не лише активних бойових дій, а й ракетних обстрілів,

важка економічна ситуація в країні, реальна, а не номінальна інфляція.

З урахуванням цих факторів, як розповів Володимир Семенцов, зараз фактично неможливо скласти об’єктивну ціну квадратного метра та рівень прибутку девелоперів. Адже ціни на будматеріали, за даними девелоперів, з березня по травень зросли в середньому на 15-20% і не виключено, що в подальші місяці вони можуть збільшитися ще як мінімум на 10%.

Він зазначив, що зростання вартості будівельних матеріалів на 15-20% теоретично додає до вартості кв.м, залежно від обсягів і складності будівництва, в середньому від 5% до 10%.

Нагадаємо, стало відомо, як змінилася вартість оренди квартир: де найвищі ціни.

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