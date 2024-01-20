Міноборони України назвало умови завершення війни

У березні 2022 року у Стамбулі відбулася спроба мирних переговорів між Україною та РФ

Мирна угода має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї

Війна між Україною та Росією має завершитись перемовинами та відмовою країни-терористки від ядерної зброї. Про це сказав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв’ю Tagesspiegel.

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«Всі війни у світі закінчуються переговорами, у зв'язку з чим війна між Україною та Росією не має стати винятком», – пояснив він.

Гаврилюк додав, що «під час підписання будь-якого документа Росія повинна відмовитись від ядерної зброї».

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«Війна завершиться повернення усіх територій України, втім, необхідно створити механізм, який унеможливить повторний напад ворога», – зазначив заступник міністра оборони.

«Будуть підписані угоди – з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава – загроза миру», – пояснив заступник міністра оборони.

Нагадаємо, триває 696-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак відбито на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні. Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він «добре знає».

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа і вкотре запросив його в Україну.