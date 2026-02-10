Смілянський перепросив за скандальну рекламу «Укрпошти» до Дня закоханих

Гендиректор компанії заявив, що під час публікації реклами із сексуалізацією не було враховано «важливий контекст чутливої теми»

Очільник «Укрпошти» визнав, що публікація, яка викликала резонанс, є його особистою помилкою

«Укрпошта» припинила співпрацю з брендом одягу Rikky Hype після скандалу через рекламу, присвячену Дню святого Валентина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора компанії Ігоря Смілянського.

Смілянський визнав, що публікація, яка викликала резонанс, – це помилка компанії та його особиста. «Ми не врахували важливий контекст чутливої теми. А саме – обговорення скандалу з плівками Епштейна, дискусії щодо змін в законодавстві про вік дозволу на шлюб та ребрендинг «Укрпошти». В цьому контексті було прийнято невірне рішення, і я це визнаю», – каже він.

Водночас очільник «Укрпошти» заявив, що компанія у майбутньому може співпрацювати з Rikky Hype або іншим молодіжним брендом, оскільки планує «розширяти цільову аудиторію».

«Ще один нюанс – коли купа дописувачів натякала, що Укрпошті не варто працювати з молодіжним брендом, бо у нас на відділення приходять пенсіонери і працюють у нас «бабусі пенсійного віку», то хотів би нагадати, що у сучасній європейській країні такі дописи – це ейджизм. Хто не вивчив англійську – дискримінація за віком. Тому в гонитві за хайпом не варто втрачати людяність і повагу до старших», – пояснив Смілянський.

«Укрпошта» втрапила у скандал через рекламу до Дня закоханих скриншот допису «Укрпошти», який нині вже видалено

Гендиректор компанії також прокоментував критику, яку користувачі соцмереж активно публікували через допис «Укрпошти». Смілянський наголосив, що суспільство виснажене війною, тому це «доводить нас до крайнього ступеня емоційного виснаження, яке виливається в агресію в соцмережах як найбільш доступному способі випустити пар».

«Я це розумію. Але не приймаю і не толерую. І це рішення я прийняв, вивчивши детально всю надану мені експертами інформацію, а не під тиском. Що я роблю під тиском – впевнений, всі зрозуміли останніми днями. Безпідставні звинувачення, публічні образи і перманентний sold out квитків на всі шакалячі експреси – це не те суспільство, яким ми є або прагнемо стати. І такі заходи не призведуть ані до чогось конструктивного, ані до зміни моєї поведінки, або моїх рішень», – зазначив він.

Крім того, Смілянський закликав людей, які «справді хочуть змін, а не просто емоційної розрядки» долучатися до «реальної роботи».

«Це все, зокрема реклама, не прості теми в сьогоднішньому суспільстві. Де цілі індустрії, такі як fashion, косметика та медична косметологія побудовані на підкреслюванні сексуальності жінок (іноді чоловіків), але з іншого боку тепер суспільство, принаймні його частина, дивиться на фото в купальниках чи білизні під іншим кутом. Немає і не буде загально прийнятих правил. Для кожного його чи її червоні лінії свої і змінити сприйняття системно точно складніше, ніж просто хейт у коментарях», – підсумував гендиректор компанії.

Нагадаємо, «Укрпошта» вдруге за тиждень опинилася в епіцентрі скандалу. Приводом для масового обурення українців стала спільна рекламна кампанія з українським брендом одягу, у якій користувачі побачили недоречну сексуалізацію неповнолітніх. Після хвилі хейту «Укрпошта» видалила рекламний допис.

Напередодні, у свій 32-й день народження, «Укрпошта» змінила логотип. Над ним працювала українська команда Spiilka Design Büro. Ребрендинг обійшовся компанії у майже 640 тис. грн. Згодом після публікації релізу про новий логотип користувачі соцмереж почали активно коментувати ребрендинг «Укрпошти». Логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж.

Згодом гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський прокоментував скандал у мережі, що виник після оновлення логотипа компанії. Українці розкритикували «Укрпошту» за суму коштів, яку компанія витратила на ребрендинг.