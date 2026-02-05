Головна Країна Суспільство
Гендиректор «Укрпошти» відреагував на критику нового логотипу компанії 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому компанія не може платити більше своїм працівникам 
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому компанія не може платити більше своїм працівникам
коалж: glavcom.ua

Ігор Смілянський прокоментував коментарі українців про зарплати працівників «Укрпошти»

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський прокоментував скандал у мережі, що виник після оновлення логотипа компанії. Українці розкритикували «Укрпошту» за суму коштів, яку компанія витратила на ребрендинг. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ігоря Смілянського.

Зокрема, Ігор Смілянський прокоментував коментарі українців про низькі зарплати працівників «Укрпошти», які можна було б підвищити за рахунок коштів, витрачених не ребрендинг. «Перше - безумовно, ми, як і багато інших компаній, маємо проблеми з укомплектуванням кадрами нашої команди. Друге - чи є в нас працівники, які отримують мінімальну заробітну плату в 8 650 тис. грн на місяць? Так. Це, як правило, листоноші в селах, але ця зарплата – лише за сам факт приходу на роботу. За виконання роботи ми платимо премію за кожну послугу», – пояснив гендиректор компанії.

Гендиректор «Укрпошти» також пояснив, чому не вийде платити працівникам більше та навів приклади субсидій, які отримують пошти інших країн. Гендиректор заявив, що «Укрпошта» не отримує жодних коштів з бюджету. «Тому чи хотів би я платити більше листоношам? Так. Але зараз ми робимо те, що можливо», – зазначив Ігор Смілянський.

Ігор Смілянський прокоментував коментарі українців про низькі зарплати працівників
Ігор Смілянський прокоментував коментарі українців про низькі зарплати працівників
фото: Igor Smelyansky/Facebook

Однак компанія намагається лояльно ставитися до працівників. Наприклад, Ігор Смілянський розповів, що компанія платить робітникам премії за кожну прийняту та видану посилку чи лист, ще є премія за якість обслуговування. Також Смілянський заявив, що «Укрпошта» оплачує літній відпочинок працівників, а у 2025 році виділила на це понад 18 млн грн.

«Ми розуміємо, що боротьба за персонал жорстка. Тому по Києву, щоб укомплектувати всі відділення, додатково на перший квартал 2026 року ми вводимо 5 тис. грн бонусу при прийнятті на роботу (sign-in bonus) для всіх нових начальників та операторів відділень», – додає гендиректор пошти.

Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж
Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж
фото з відкритих джерел

Резюмуючи, Смілянський зазначив, що українці можуть радити один одному роботу в «Укрпошті» та закликав не жаліти їх, а навпаки користуватися послугами, пошти, що збільшить зарплата працівників. Гендиректор «Укрпошти» також пообіцяв згодом прокоментувати сам ребрендинг логотипа компанії.

Напередодні у свій 32-й день народження «Укрпошта» змінила логотип. Над ним працювала українська команда Spiilka Design Büro. Ребрендинг обійшовся компанії у майже 640 тис. грн.

Згодом після публікації релізу про новий логотип користувачі соцмереж почали активно коментувати ребрендинг «Укрпошти». Логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж.

