«Укрпошта» втрапила у скандал через рекламу до Дня закоханих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Приводом для масового обурення українців стала рекламна кампанія «Укрпошти» в клаборації з українським брендом одягу, у якій користувачі побачили недоречну сексуалізацію неповнолітніх
фото з інстаграм-сторінки «Укрпошти»

Після хвилі критики компанія пояснила свій задум і вибачилася

«Укрпошта» вдруге за тиждень опинилася в епіцентрі скандалу. Користувачі соціальної мережі Threads розкритикували нову рекламу компанії, присвячену Дню святого Валентина, пише «Главком».

Приводом для масового обурення українців стала спільна рекламна кампанія з українським брендом одягу, у якій користувачі побачили недоречну сексуалізацію неповнолітніх. Після хвилі хейту «Укрпошта» видалила рекламний допис.

скриншот допису «Укрпошти», який нині вже видалено

На фотографіях були зображені підлітки у відвертій шкільній формі, що викликало хвилю обурення серед користувачів. Зокрема, чимало коментаторів називає позування моделей і їхні образи недоречними і невідповідними для кампанії з державним оператором поштових послуг.

скриншот з Threads

Рекламну кампанію за участі «Укрпошти», зокрема, розкритикував співзасновник monobank Олег Гороховський. Він назвав її «очевидною помилкою».

скриншот з Threads

Після хвилі критики «Укрпошта» опублікувала вибачення на своїй офіційній сторінці в інстаграмі. Поштовий оператор зазначив, що задум фотосесії для реклами апелював до спогадів про шкільні роки 2000-х, «з мініспідницями, джинсами-скінні та духом підліткового бунту». Водночас у компанії визнали, що не врахували контекст і наголосили, що не толерують сексуалізацію неповнолітніх.

скриншот допису «Укрпошти»
скриншот допису «Укрпошти»

Нагадаємо, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський прокоментував скандал у мережі, що виник після оновлення логотипа компанії. Українці розкритикували «Укрпошту» за суму коштів, яку компанія витратила на ребрендинг. 

Напередодні, у свій 32-й день народження, «Укрпошта» змінила логотип. Над ним працювала українська команда Spiilka Design Büro. Ребрендинг обійшовся компанії у майже 640 тис. грн.

Згодом після публікації релізу про новий логотип користувачі соцмереж почали активно коментувати ребрендинг «Укрпошти». Логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж.

«Укрпошта» втрапила у скандал через рекламу до Дня закоханих
