Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж
Укрпошта представила новий логотип після чотирьох етапів ребрендингу
фото: Укрпошта

Компанія заявила про зміну айдентики та автоматизацію сортування у 2026 році

У свій 32-й день народження «Укрпошта» змінила логотип. «Главком» розповідає, як змінювався бренд протягом понад трьох десятиліть: від першого державного символу 1990-х до нового знака 2026 року, а також як українці відреагували на чергове перевтілення компанії.

В офіційному релізі компанії зазначається, що новий знак став четвертим у її історії. У повідомленні йдеться про еволюцію айдентики як частину змін у роботі підприємства.

Перший логотип було затверджено у 1992 році. Він містив поштовий ріжок і використовувався в період, коли компанія працювала без конкуренції на ринку. У релізі зазначено, що цей знак фіксував державний статус оператора.

Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж фото 1
Фото: Ігор Смілянський / Telegram

Другий логотип з’явився у 2009 році. Він отримав назву «летючий конверт» і мав символізувати швидкість та модернізацію. У компанії наголошували на прагненні оновити візуальний стиль, однак цей етап не супроводжувався кардинальними змінами в сервісах.

Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж фото 2
Фото: Ігор Смілянський / Telegram

Третій ребрендинг відбувся у 2017 році. Тоді ріжок поєднали з геолокаційною міткою, яка стала основою нового символу. У комунікаціях використовувалося гасло «Укрпошта є всюди». У матеріалах компанії зазначалося, що новий знак мав передавати присутність у кожному населеному пункті.

Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж фото 3
Фото: Ігор Смілянський / Telegram

У релізі 2026 року повідомляється, що компанія відмовилася від символу мітки. Новий логотип повертає ріжок, але виконаний у формі літери «У». У повідомленні зазначено, що це має символізувати національну ідентичність та зв’язок із країною.

Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж фото 4
фото: Укрпошта

Після публікації релізу про новий логотип користувачі соцмереж почали активно коментувати ребрендинг «Укрпошти». Ірина Примак, консультантка з брендингу роботодавців, написала: «Бренди тролять «Укрпошту». Ситуативчик від COMFY і robota.ua для HR».

Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж фото 5
скріншот з Facebook

Критику висловив і народний депутат Володимир Ар’єв, який у своєму дописі звернув увагу на вартість редизайну, доцільність витрат та сам принцип ухвалення такого рішення для державного підприємства. Ребрендинг обійшовся компанії у майже 640 тис. грн. 

Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж фото 6
скріншот з Facebook

У коментарях під дописами про новий логотип користувачі масово висловлюють недовіру до рішень компанії та сумніви щодо доцільності витрат. Частина коментаторів вказує, що ребрендинг не вирішує базових проблем сервісу та не змінює якості доставки. Також поширюється думка, що державна компанія уникає відповідальності за свої рішення, прикриваючись змінами у візуальному стилі.

Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж фото 7
скріншот з Facebook

Окремі користувачі пов’язують витрати на ребрендинг із воєнним часом і ставлять під сумнів пріоритети державної компанії. У коментарях згадують про необхідність спрямовувати кошти на оборону, підтримку працівників і базові потреби. Також лунають закиди щодо корупції, неефективного використання бюджету та відсутності реального контролю за витратами.

Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж фото 8
скрінщот з Facebook

Водночас у мережі також звернули увагу на схожість нового логотипу Укрпошти з емблемою китайської компанії Jiaxing Jingyuan Imp. and Exp. Co., Ltd, яка представлена на платформі Alibaba.

Новий логотип «Укрпошти» викликав бурхливу реакцію соцмереж фото 9

Нагадаємо, у день 32-річчя компанії «Укрпошта» оголосила про оновлення візуальної айдентики, над якою працювала українська студія Spiilka Design Büro. Вартість ребрендингу становила майже 640 тис. грн.

Компанія повідомила, що новий стиль упроваджуватимуть поступово в цифрових сервісах та фізичній інфраструктурі, зокрема в застосунку, на поштоматах, транспорті та формі персоналу. Водночас попередній бренд залишатиметься на вже наявних носіях.

Теги: дизайнер Україна Укрпошта

