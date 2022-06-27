Суд арештував майно російських корпорацій на 4,5 млрд грн

Російські активи арештовуються в Україні та по всьому світу

Активи російських корпорацій могли використовуватись у підривній діяльності проти України

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора судом накладено арешт на майно, яке належить російським корпораціям на загальну суму понад 4,5 млрд грн. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти України.

«Судом накладено арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС», а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки, загальною вартістю понад 4,5 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 КК України) здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора слідчими Слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим за оперативного супроводу ГУ контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ, а також Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Нагадаємо, раніше судом було накладено арешт на майже 23 млн грн, що належать ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть».

Національна поліція України наклала арешт на будівлю в центрі столиці, власником якої є компанія «Росатом» країни-агресора.

Також Бюро економічної безпеки (БЕБ) забезпечило накладення арешту в Україні на російські та білоруські активи на загальну суму 30 мільярдів гривень.

Співробітники Бюро економічної безпеки заарештували активи російського олігарха в українській компанії з виробництва та реалізації мінеральної води. За поданням БЕБ суд арештував активи олігарха на суму 53,4 млн гривень.



