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Росія заявила про арешт активів Ахметова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія заявила про арешт активів Ахметова
фото з відкритих джерел

«Справу» проти українського олігарха розслідувало ще з вересня 2020 року Головне слідче управління Слідчого комітету РФ

Слідчий комітет країни-агресорки звернувся до Басманного районного суду Москви з клопотанням про арешт активів російської «дочки» «Метінвесту», що належить українському мільярдеру Рінату Ахметову. Про це повідомляє «Коммерсантъ».

«Метінвест Євразія» належать краснодарський пансіонат «Гірник» і бєлгородське ТОВ «Бєлгородметаллоснаб», після початку бойових дій в Україні фінансові показники компанії різко впали. Так, за підсумками 2022 року її прибуток знизився на 74%, збиток становив 1,9 млрд руб.

Як зазначається, «справу» розслідувало ще з вересня 2020 року Головне слідче управління Слідчого комітету РФ.

«За версією слідства, з квітня 2022 року невстановлені особи з-поміж керівників і бенефіціарів компанії SCM Holdings Limited (до неї входить, зокрема, гірничо-металургійна група «Метінвест»), зареєстрованої на Британських Віргінських островах, фінансували українську армію, а також батальйон «Азов», зокрема й коштом коштів, що надходили з Росії», – ідеться в повідомленні.

До відома, у червні 2022 року власник багатомільярдного бізнесу в Україні Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Про це повідомляла група SCM, власником якої є Ахметов. Бізнесмен заявляв про порушені права - через знищений бізнес і вкрадене Росією майно.

Раніш повідомлялося, що Метінвест виділив 9 мільйонів на психологічне відновлення дітей, що постраждали від війни.

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Теги: арешт Рінат Ахметов бізнес

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