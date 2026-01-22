У 2025 ДТЕК виготовив 8 прохідницьких комбайнів та 2,3 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку

У 2025 ДТЕК виробив 8 прохідницьких комбайнів для потреб шахтарів

У 2025 році машинобудівники компанії ДТЕК виготовили 8 прохідницьких комбайнів та понад 2,3 млн запчастин для забезпечення стабільного вуглевидобутку. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«За підсумками 2025 року підприємства машинобудівного напряму ДТЕК Енерго виготовили та відремонтували понад 3,2 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед них – вісім нових прохідницьких комбайнів, один шахтний вентилятор та тринадцять електродвигунів українського виробництва», – йдеться в ньому.

Крім того, машинобудівники забезпечили потреби шахтарів, виготовивши понад 2,3 млн запчастин і комплектуючих для гірничого обладнання.

«Працюємо всі на одну ціль – пройти цю, вже четверту, воєнну зиму. Українські машинобудівники також працюють у посиленому режимі, забезпечуючи шахти необхідним обладнанням і запчастинами. Це наш внесок у стійкість енергосистеми», – зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,8 млрд грн.

Кошти були спрямовані на проведення та ремонт гірничих виробок, оснащення лав і підтримку виробничих потужностей шахт.