Київ: графіки відключення світла 1 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Київ: графіки відключення світла 1 січня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла у столиці 1 січня

Завтра, 1 січня 2026 року, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 1 січня

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 12:00 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 02:30 до 06:30 та з 13:00 до 17:00, з 23:30 до 24:00;
  • 3.2 черга – без світла з 02:30 до 06:30 та з 13:00 до 17:00, з 23:30 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 5.2 черга – без світла з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 6.1 черга – без світла з 08:00 до 12:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 6.2 черга – без світла з 16:30 до 22:00.
Нагадаємо, завтра, 1 січня, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

