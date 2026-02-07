Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білгород знову залишився без світла

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img

Окрім проблем зі світлом, у Білгороді почалися перебої з водопостачанням через знеструмлення об'єктів водоканалу

Увечері 7 лютого російський Бєлгород вкотре залишився без електропостачання. Інциденту передували повідомлення у соцмережах про ракетну небезпеку, а для місцевих мешканців подібні відключення вже стають буденністю. Про це пише «Главком».

Хоча українська сторона офіційно не підтверджувала свою причетність, ситуацію прокоментував Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО. Він зазначив, що проблеми виникли на ТЕЦ «Луч», і додав, що темрява в місті є прямим наслідком політики Путіна.

За даними опозиційного ресурсу «Пепел», у місті тричі спрацьовували системи протиповітряної оборони. Ймовірно, два снаряди влучили в підстанцію «Білгород». Окрім відсутності світла, у місті почалися перебої з водопостачанням через знеструмлення об'єктів водоканалу.

Місцевий губернатор підтвердив руйнування в енергетичному секторі. Жителям, чиї оселі залишилися без опалення, запропонували приходити до будівлі мерії. Там розгорнули пункт, де можна зарядити гаджети та випити чаю, а також поставити запитання представникам влади.

Як відомо, у ніч на 6 лютого російське місто Білгород атакували ракети. У Білгороді було чутно щонайменше п'ять-шість потужних вибухів. Місцеві мешканці повідомили про яскраві спалахи в небі та стовп диму, який піднявся в одному з районів міста після атаки.

Внаслідок обстрілу в частині Білгорода зникла електроенергія. 

Нагадаємо, у ніч на 5 лютого російські міста Білгород та Ростов-на-Дону потрапили під удар ракет та БпЛА. 

Цієї ночі Білгород атакували ракети. За попередніми даними російських ресурсів, для атаки нібито могли бути використані системи HIMARS. У місті та окремих районах області працювали сирени повітряної тривоги, а місцева влада оголошувала ракетну небезпеку.

Раніше повідомлялося, що Білгород та область опинилися у стані блекауту після ракетної атаки та вибухів. Окрім повної відсутності електроенергії, у регіоні спостерігаються серйозні проблеми зі зв'язком, зокрема в мережі «Мегафон». 

Очільник області В’ячеслав Гладков підтвердив серйозне пошкодження інфраструктурного об’єкта внаслідок атаки. За результатами засідання оперативного штабу він заявив, що не оприлюднюватиме детальний графік відновлювальних робіт, аби запобігти повторним ударам. За словами посадовця, наразі триває обстеження пошкодженого обладнання, а першочерговим завданням є повернення тепла та води в оселі.

Теги: Білгород блекаут опалення електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів термінові доповіді щодо аварії в мережах України та Молдови
Зеленський провів термінові доповіді щодо аварії в мережах України та Молдови
31 сiчня, 12:39
У будинку нардепа Сергія Рудика прорвало мережу: гаряча вода залила сходову (відео)
У будинку нардепа Сергія Рудика прорвало мережу: гаряча вода залила сходову (відео)
28 сiчня, 13:29
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Аварійні відключення світла запроваджено 27 січня 2026 року у кількох областях
27 сiчня, 08:10
Рятувальники столиці продовжують забезпечувати роботу мобільних пунктів надання допомоги, розгорнутих ДСНС для підтримки мешканців Києва в умовах нестабільного енергопостачання
За ніч тепло отримали 650 будинків Києва: Кличко повідомив, де ситуація найскладніша
23 сiчня, 08:43
Перша когенераційна установка у Києві
Стало відомо, скільки міні-ТЕЦ у Києві вже працює і коли запустять решту
14 сiчня, 17:02
Кожен новий кіловат – це удар по планах ворога. Як це втілити
Кожен новий кіловат – це удар по планах ворога. Як це втілити
13 сiчня, 21:59
Запорізька та частина Дніпропетровської областей залишилися без світла (оновлено)
Запорізька та частина Дніпропетровської областей залишилися без світла (оновлено)
11 сiчня, 03:59
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
9 сiчня, 21:33
Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан мереж, за узгодженням з енергопостачальною організацією
Злив води з опалення у Києві: влада пояснила, чи означає це тривалу відсутність тепла
9 сiчня, 15:12

Соціум

Білгород знову залишився без світла
Білгород знову залишився без світла
СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)
СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)
Польща зупинила роботу двох аеропортів через атаку на Україну
Польща зупинила роботу двох аеропортів через атаку на Україну
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
Безпілотники атакували Тверську область: уражено завод
Безпілотники атакували Тверську область: уражено завод

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua