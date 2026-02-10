У трьох областях зафіксовано нові знеструмлення – Укренерго

Споживання електроенергії зросло на 9,3%, нові обстріли спричинили знеструмлення у трьох областях

Станом на ранок 10 лютого 2026 року в енергосистемі України зафіксовано значне зростання навантаження через похолодання. Водночас російські артобстріли та атаки безпілотників призвели до нових пошкоджень мереж у прифронтових та прибережних регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НЕК Укренерго.

Через зниження температури в усіх регіонах України рівень споживання електроенергії продемонстрував стрімку висхідну тенденцію.

«Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 10 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 9,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у понеділок. Причина – зниження температури у всіх регіонах України, а також менший, ніж попередньої доби, обсяг застосованих заходів обмеження в окремих областях», – повідомили в Укренерго.

У компанії розповіли, що через нові російські артобстріли та дронові атаки на ранок є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Енергетики розпочали відновлення скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

У частині областей застосовуються аварійні відключення світла. У решті областей діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні графіки відключень для населення.

«Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається в усіх регіонах України упродовж всієї доби. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00», – підкреслили в Укренерго.

Нагадаємо, російські війська вчергове обстріляв енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Зазначається, що унаслідок удару по енергетиці зафіксовано значні руйнування. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.