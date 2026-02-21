Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна відповіла на енергетичні ультиматуми Угорщини та Словаччини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Україна відповіла на енергетичні ультиматуми Угорщини та Словаччини
фото з відкритих джерел

У МЗС України наголосили, що ультиматуми слід адресувати Москві, а не Києву

Міністерство закордонних справ України відреагувало на погрози Будапешта та Братислави припинити постачання електроенергії через зупинку транзиту нафти, пише «Главком».

У зовнішньополітичному відомстві назвали такі заяви шантажем і наголосили, що ультиматуми слід адресувати Кремлю, а не Києву. Дипломати підкреслили, що подібна риторика з боку сусідніх країн є безвідповідальною та провокативною, оскільки вона ставить під загрозу енергобезпеку всього регіону в період масованих російських атак на українську інфраструктуру.

У МЗС зазначили, що Україна постійно інформує Єврокомісію про стан нафтопроводу «Дружба», який регулярно зазнає пошкоджень через обстріли РФ. Наразі на об'єктах тривають стабілізаційні та ремонтні роботи, попри постійну загрозу нових ударів. Окрім того, українська сторона вже запропонувала партнерам альтернативні варіанти постачання нафти неросійського походження. Такі дії Будапешта та Братислави не лише підіграють агресору, а й шкодять їхнім власним енергетичним компаніям, що працюють на комерційній основі.

Україна підтвердила свій статус надійного транзитера ресурсів для ЄС, проте через безпідставний тиск Київ розглядає можливість застосувати «Механізм раннього попередження», передбачений Угодою про асоціацію. У підсумку МЗС закликало уряди Угорщини та Словаччини до конструктивної взаємодії, нагадавши, що саме дії Москви є першопричиною енергетичних проблем у регіоні.

Як відомо, Європейська комісія скликає позачергове засідання координаційної групи з нафти через конфлікт, повʼязаний із нафтопроводом «Дружба». 

Зазначається, що екстрене засідання відбудеться у середу, 25 лютого. У ньому візьмуть участь представники Угорщини, Словаччини та Хорватії.

Раніше Sky News писав, що Європейська комісія заявила про те, що хоче отримати від України графік ремонту нафтопроводу «Дружба», який транспортує російську нафту до Європи, після того, як він був пошкоджений на початку цього року.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну в затримці відновлення роботи нафтопроводу, щоб чинити тиск на Угорщину з метою змусити її відмовитися від протидії вступу країни до ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що, на його думку, Україна не відновила транзит нафти з політичних міркувань.

Обидві країни звернулися до Хорватії за допомогою в постачанні російської нафти через побоювання негайного дефіциту палива. Однак міністр економіки Хорватії Анте Сусняр заявив, що цього не відбудеться.

Теги: нафта Угорщина Словаччина електроенергія МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це рішення дає уряду Німеччини юридичне право завершити процес вилучення російської власності до 10 березня 2026 року
Брюссель дав добро: Німеччина забирає активи «Роснефти» під свій повний контроль
Вчора, 17:39
Вашингтон веде активні перемовини з Нью-Делі щодо продажу венесуельської нафти
Нафтовий мат Кремлю: як США витискають Росію з ринку Індії
Вчора, 16:15
Внаслідок атаки РФ на нафтопровід «Дружба» транзит нафти до Угорщини було припинено
Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід «Дружба»
19 лютого, 20:00
ЄС заявив про 90-денні запаси нафти після зупинки «Дружби»
Єврокомісія оцінила ризики після зупинки «Дружби» для Угорщини та Словаччини
17 лютого, 18:16
На думку Конеченкова, першопричини проблеми слід шукати у підходах до формування «зеленого» тарифу в попередні роки
Проблема боргів 2022 року за відновлювану енергетику потребує змін до законодавства – Вітроенергетична асоціація
15 лютого, 15:30
Індія зупинила інвестиції у літій у Малі через ризик втрати коштів
Індія вийшла з літієвого проєкту, пов’язаного з «Росатомом» – Reuters
12 лютого, 14:13
«Газпромнєфть» виявила родовище з геологічними запасами 55 млн тонн нафти
Росія знайшла велике нафтове родовище на Ямалі
11 лютого, 12:53
Мірослав Лайчак залишає посаду радника прем’єр-міністра з питань національної безпеки
Словаччину сколихнув політичний скандал після нових файлів Епштейна: радник Фіцо йде у відставку
1 лютого, 00:47
Енергетики сподіваються, що найближчим часом вдасться скасувати аварійні відключення
Ситуація зі світлом суттєво ускладнилася. «Укренерго» назвало причину
23 сiчня, 15:31

Політика

CNN: Китай розробляє ядерну зброю нового покоління
CNN: Китай розробляє ядерну зброю нового покоління
Україна відповіла на енергетичні ультиматуми Угорщини та Словаччини
Україна відповіла на енергетичні ультиматуми Угорщини та Словаччини
Доки Трамп зайнятий Гренландією, Росія націлилася на ще один острів НАТО в Арктиці – WSJ
Доки Трамп зайнятий Гренландією, Росія націлилася на ще один острів НАТО в Арктиці – WSJ
Як зупинити Путіна: експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон запропонував рішення
Як зупинити Путіна: експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон запропонував рішення
Трамп розкритикував суддів Верховного суду через рішення про тарифи
Трамп розкритикував суддів Верховного суду через рішення про тарифи
РФ планує притиснути приватні служби доставки заради «Пошти Росії»
РФ планує притиснути приватні служби доставки заради «Пошти Росії»

Новини

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 20:11
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua