Україна відповіла на енергетичні ультиматуми Угорщини та Словаччини

У МЗС України наголосили, що ультиматуми слід адресувати Москві, а не Києву

Міністерство закордонних справ України відреагувало на погрози Будапешта та Братислави припинити постачання електроенергії через зупинку транзиту нафти, пише «Главком».

У зовнішньополітичному відомстві назвали такі заяви шантажем і наголосили, що ультиматуми слід адресувати Кремлю, а не Києву. Дипломати підкреслили, що подібна риторика з боку сусідніх країн є безвідповідальною та провокативною, оскільки вона ставить під загрозу енергобезпеку всього регіону в період масованих російських атак на українську інфраструктуру.

У МЗС зазначили, що Україна постійно інформує Єврокомісію про стан нафтопроводу «Дружба», який регулярно зазнає пошкоджень через обстріли РФ. Наразі на об'єктах тривають стабілізаційні та ремонтні роботи, попри постійну загрозу нових ударів. Окрім того, українська сторона вже запропонувала партнерам альтернативні варіанти постачання нафти неросійського походження. Такі дії Будапешта та Братислави не лише підіграють агресору, а й шкодять їхнім власним енергетичним компаніям, що працюють на комерційній основі.

Україна підтвердила свій статус надійного транзитера ресурсів для ЄС, проте через безпідставний тиск Київ розглядає можливість застосувати «Механізм раннього попередження», передбачений Угодою про асоціацію. У підсумку МЗС закликало уряди Угорщини та Словаччини до конструктивної взаємодії, нагадавши, що саме дії Москви є першопричиною енергетичних проблем у регіоні.

Як відомо, Європейська комісія скликає позачергове засідання координаційної групи з нафти через конфлікт, повʼязаний із нафтопроводом «Дружба».

Зазначається, що екстрене засідання відбудеться у середу, 25 лютого. У ньому візьмуть участь представники Угорщини, Словаччини та Хорватії.

Раніше Sky News писав, що Європейська комісія заявила про те, що хоче отримати від України графік ремонту нафтопроводу «Дружба», який транспортує російську нафту до Європи, після того, як він був пошкоджений на початку цього року.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну в затримці відновлення роботи нафтопроводу, щоб чинити тиск на Угорщину з метою змусити її відмовитися від протидії вступу країни до ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що, на його думку, Україна не відновила транзит нафти з політичних міркувань.

Обидві країни звернулися до Хорватії за допомогою в постачанні російської нафти через побоювання негайного дефіциту палива. Однак міністр економіки Хорватії Анте Сусняр заявив, що цього не відбудеться.