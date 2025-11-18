Український мед може закінчитися? Чому внутрішній ринок опинився під загрозою

Наразі на українських полицях мед продається за європейською ціною

Едуард Кричфалушій, бізнес-директор ТОВ «Мед України» та член правління Асоціації експортерів меду, заявив, що війна стала головним фактором впливу на індустрію, а на маркетинговий рік збору урожаю 2025 вплинуло одразу кілька відкладених чинників. Про це він зауважив в інтерв'ю landlord, передає «Главком».

«Війна стала головним фактором впливу на індустрію. Якщо говорити про 2025 маркетинговий рік збору урожаю, то на нього вплинуло відразу декілька відкладених чинників. І найбільший із них – це зниження бізнес-активності виробника, первинного виробника бджоляра на Сході країни, втрата території медозбору, замінованість низки полів, відсутність можливості ведення кочового медозбору. Та й відсутність персоналу, адже велика кількість людей мобілізовано», – наголосив експерт.

Кричфалушій також зазначив, що виробники залежать від природних і погодних умов, а також від аграрних особливостей, зокрема від сільськогосподарських культур агропідприємств. За його словами, цей чинник у поточному сезоні медозбору також виявився несприятливим. «Минулого сезону, коли об’єм виробництва був достатньо високим і ціни були низькими пасічники говорили про те, що бджільництво є збитковим, що ціни не покривають собівартості. Середньозважена ціна минулого року була, я думаю, була близько 60-65 гривень за кілограм, а цього сезону ми досягли майже 100 гривень за кілограм», – сказав він.

Фахівець додав, що наразі на полицях українського рітейлу мед продається за абсолютно європейською ціною, хоча Україна ще не є членом ЄС і рівень зарплат значно нижчий за європейський. Він пояснив, що будучи традиційно сильним експортером, Україна в умовах дефіциту не має можливості окремо виділити українського споживача та запропонувати йому більш комфортну ціну.

«Тут важливо говорити про захист внутрішнього споживача. Наші виробництва і цифри експорту не будуть такими оптимістичними якими вони були протягом останніх сезонів. Тому що українського меду не вистачить для експорту для Європи. А це означає, що мед може закінчитись і закінчиться повністю. Питання в тому, чи український споживач у цей момент буде захищений наявністю для себе якимись залишками або якимись окремими категоріями постачальників, які створюють для них ці залишки», – наголосив Едуард Кричфалушій.

Нагадаємо, для українських пасічників 2025 рік став найважчим за останнє десятиліття: виробництво меду скоротилося на третину порівняно з 2024 роком, а ціни на продукт зросли на 50% і більше.