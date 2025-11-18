Головна Гроші Бізнес
Український мед може закінчитися? Чому внутрішній ринок опинився під загрозою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Український мед може закінчитися? Чому внутрішній ринок опинився під загрозою
Наразі на українських полицях мед продається за європейською ціною

Едуард Кричфалушій, бізнес-директор ТОВ «Мед України» та член правління Асоціації експортерів меду, заявив, що війна стала головним фактором впливу на індустрію, а на маркетинговий рік збору урожаю 2025 вплинуло одразу кілька відкладених чинників. Про це він зауважив в інтерв'ю landlord, передає «Главком».

«Війна стала головним фактором впливу на індустрію. Якщо говорити про 2025 маркетинговий рік збору урожаю, то на нього вплинуло відразу декілька відкладених чинників. І найбільший із них  – це зниження бізнес-активності виробника, первинного виробника бджоляра на Сході країни, втрата території медозбору, замінованість низки полів, відсутність можливості ведення кочового медозбору. Та й відсутність персоналу, адже велика кількість людей мобілізовано», – наголосив експерт.

Кричфалушій також зазначив, що виробники залежать від природних і погодних умов, а також від аграрних особливостей, зокрема від сільськогосподарських культур агропідприємств. За його словами, цей чинник у поточному сезоні медозбору також виявився несприятливим. «Минулого сезону, коли об’єм виробництва був достатньо високим і ціни були низькими пасічники говорили про те, що бджільництво є збитковим, що ціни не покривають собівартості. Середньозважена ціна минулого року була, я думаю, була близько 60-65 гривень за кілограм, а цього сезону ми досягли майже 100 гривень за кілограм», – сказав він.

Фахівець додав, що наразі на полицях українського рітейлу мед продається за абсолютно європейською ціною, хоча Україна ще не є членом ЄС і рівень зарплат значно нижчий за європейський. Він пояснив, що будучи традиційно сильним експортером, Україна в умовах дефіциту не має можливості окремо виділити українського споживача та запропонувати йому більш комфортну ціну.

«Тут важливо говорити про захист внутрішнього споживача. Наші виробництва і цифри експорту не будуть такими оптимістичними якими вони були протягом останніх сезонів. Тому що українського меду не вистачить для експорту для Європи. А це означає, що мед може закінчитись і закінчиться повністю. Питання в тому, чи український споживач у цей момент буде захищений наявністю для себе якимись залишками або якимись окремими категоріями постачальників, які створюють для них ці залишки», – наголосив Едуард Кричфалушій.

Нагадаємо, для українських пасічників 2025 рік став найважчим за останнє десятиліття: виробництво меду скоротилося на третину порівняно з 2024 роком, а ціни на продукт зросли на 50% і більше.

