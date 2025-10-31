У Києві стартував сезон хурми: які ціни в супермаркетах
Найдорожчою є хурма сортів «Шарон» та «Персимона»
У столичних супермаркетах розпочався сезон хурми. Покупцям пропонують різні сорти фрукта за акційними та стандартними цінами. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
У мережі «Сільпо» хурма «Корольок» коштує 78,90 грн за кілограм. Сорт «Рохо» оцінюють у 125 грн за кілограм, зараз його можна придбати за ціною 89,90 грн за кг. Хурма з Азербайджану зараз продається за 139 грн за кг, проте діє акційна ціна 99 грн за кг.
У супермаркетах «Варус» хурма «Піраміда» коштує 89,90 грн за кг. Сорт «Персимона» продають за 129,90 грн за кг, наразі діє акційна ціна 119,90 грн за кг.
У супермаркетах «Фора» хурма з Азербайджану коштує 89,90 грн за кіло. «Шарон» коштує 139,90 грн за кг, однак зараз, на час дії знижки, ціна 94,90 грн за кіло.
У мережі супермаркетів Metro хурма «Персимон особливий» коштує 99 грн за кіло.
У мережі супермаркетів «Екомаркет» хурма «Піраміда» коштує 99,90 грн за кіло. «Шарон» продається за ціною 129,90 грн за кіло
Сезон хурми триває, тож у покупців є можливість спробувати різні сорти за вигідними цінами.
До слова, попри масовий збір врожаю, який у розпалі, кияни так і не дочекалися дешевих яблук. Щоб цінники не мали надто шокуючий вигляд, у деяких торговельних мережах, зокрема у «Сільпо», почали вказувати вартість фруктів не за кілограм, а за 100 грамів.
