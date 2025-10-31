Головна Київ Новини
У Києві стартував сезон хурми: які ціни в супермаркетах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві стартував сезон хурми: які ціни в супермаркетах
Столичні супермаркети пропонують декілька видів хурми
фото: glavcom.ua

Найдорожчою є хурма сортів «Шарон» та «Персимона»

У столичних супермаркетах розпочався сезон хурми. Покупцям пропонують різні сорти фрукта за акційними та стандартними цінами. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

У мережі «Сільпо» хурма «Корольок» коштує 78,90 грн за кілограм. Сорт «Рохо» оцінюють у 125 грн за кілограм, зараз його можна придбати за ціною 89,90 грн за кг. Хурма з Азербайджану зараз продається за 139 грн за кг, проте діє акційна ціна 99 грн за кг. 

Хурма «Корольок» у мережі «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Хурма «Корольок» у мережі «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Хурма «Рохо» у мережі «Сільпо»
Хурма «Рохо» у мережі «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Хурма «Корольок» у мережі «Сільпо»
Хурма «Корольок» у мережі «Сільпо»
фото: glavcom.ua

У супермаркетах «Варус» хурма «Піраміда» коштує 89,90 грн за кг. Сорт «Персимона» продають за 129,90 грн за кг, наразі діє акційна ціна 119,90 грн за кг. 

Хурма «Піраміда» у мережі супермаркетів «Варус»
скриншот
Хурма «Піраміда» у мережі супермаркетів «Варус»
скриншот
Хурма «Персимона» у мережі супермаркетів «Варус»
скриншот
Хурма «Персимона» у мережі супермаркетів «Варус»
скриншот

У супермаркетах «Фора» хурма з Азербайджану коштує 89,90 грн за кіло. «Шарон» коштує 139,90 грн за кг, однак зараз, на час дії знижки, ціна 94,90 грн за кіло.

Хурма Азербайджан у мережі «Фора»
скриншот
Хурма Азербайджан у мережі «Фора»
скриншот
Хурма «Шарон» у мережі «Фора»
скриншот
Хурма «Шарон» у мережі «Фора»
скриншот

У мережі супермаркетів Metro хурма «Персимон особливий» коштує 99 грн за кіло. 

Хурма «Персимон» у мережі супермаркетів Metro
скриншот
Хурма «Персимон» у мережі супермаркетів Metro
скриншот

У мережі супермаркетів «Екомаркет» хурма «Піраміда» коштує 99,90 грн за кіло. «Шарон» продається за ціною 129,90 грн за кіло

Хурма у мережі «Екомаркет»
скриншот
Хурма у мережі «Екомаркет»
скриншот

Сезон хурми триває, тож у покупців є можливість спробувати різні сорти за вигідними цінами. 

До слова, попри масовий збір врожаю, який у розпалі, кияни так і не дочекалися дешевих яблук. Щоб цінники не мали надто шокуючий вигляд, у деяких торговельних мережах, зокрема у «Сільпо», почали вказувати вартість фруктів не за кілограм, а за 100 грамів

Теги: Київ ціни супермаркет

