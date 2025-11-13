Скільки коштує картопля у столичних супермаркетах: огляд цін

Ціни на картоплю в Києві різняться залежно від магазину та сорту

У київських супермаркетах ціни на картоплю коливаються від 11,99 до 19,90 грн за кілограм залежно від сорту та магазину. Про це повідомляє «Главком».

У «АТБ» найдешевша картопля коштує 11,79 грн за кілограм.

У супермаркетах АТБ кілограм картоплі нині коштує 11 гривень фото: АТБ

У магазині Класс картопля продається по 1,79 грн за 100 грам, що відповідає 17,90 грн за кілограм фото: Класс

Рожева картопля у магазині «Клас» доступна за 17,90 грн за кілограм.

Картопля у Auchan коштує 1,53 грн за 100 грамів фото: Auchan

У мережі «Ашан» картопля продається по 15,30 грн за кілограм.

Біла картопля у Сільпо коштує 1,80 грн за 100 грамів фото: Сільпо

У «Сільпо» біла картопля коштує 18 грн за кілограм.

Рожева картопля у мережі «Фора» продається по 19,90 грн за кілограм фото: Фора

Ціна картоплі в мережі «Фора» становить 19,90 грн за кілограм.

Найвигідніше купувати картоплю в «АТБ» за ціною 11,99 грн за кілограм. Найдорожче обійдеться покупка в «Фора», де ціна за кілограм стартує від 19,90 грн.

Нагадаємо, що в Україні триває зниження ціни на картоплю. Цьогоріч на зниження ціни на картоплю впливає великий врожай, у порівнянні з минулим. Однак така тенденція вигідна для українських споживачів через привабливу ціну. У жовтні 2025 році на українському ринку ціна на картоплю складала близько 16 грн за кілограм. Водночас минулого року за кілограм українці віддавали 28,5 грн.

Проте взимку 2025–2026 року експерти прогнозують різке подорожчання картоплі до 55 грн за кілограм через вплив посухи, твердого ґрунту та підвищення податків, дорожчання пального та логістичних витрат.

Також виробники картоплі розповідали, чому українська картопля не потрібна Європі та як відсутність експорту картоплі в Україні впливає на розвиток галузі. Експерти пояснили, що експорт до ЄС можливий лише за умови підтвердження статусу територій, вільних від карантинних організмів. Але Україні доведеться чекати на це роками, адже ця процедура потребує багаторічного моніторингу, який досі не вдалося закінчити жодному з українських господарств.