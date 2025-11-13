Головна Гроші Особисті фінанси
Скільки коштує картопля у столичних супермаркетах: огляд цін

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Скільки коштує картопля у столичних супермаркетах: огляд цін
В Україні різко впали ціни на картоплю
фото з відкритих джерел

Ціни на картоплю в Києві різняться залежно від магазину та сорту

У київських супермаркетах ціни на картоплю коливаються від 11,99 до 19,90 грн за кілограм залежно від сорту та магазину. Про це повідомляє «Главком».

У «АТБ» найдешевша картопля коштує 11,79 грн за кілограм.

фото: АТБ
фото: Класс

Рожева картопля у магазині «Клас» доступна за 17,90 грн за кілограм.

фото: Auchan

У мережі «Ашан» картопля продається по 15,30 грн за кілограм.

фото: Сільпо

У «Сільпо» біла картопля коштує 18 грн за кілограм.

фото: Фора

Ціна картоплі в мережі «Фора» становить 19,90 грн за кілограм.

Найвигідніше купувати картоплю в «АТБ» за ціною 11,99 грн за кілограм. Найдорожче обійдеться покупка в «Фора», де ціна за кілограм стартує від 19,90 грн.

Нагадаємо, що в Україні триває зниження ціни на картоплю. Цьогоріч на зниження ціни на картоплю впливає великий врожай, у порівнянні з минулим. Однак така тенденція вигідна для українських споживачів через привабливу ціну. У жовтні 2025 році на українському ринку ціна на картоплю складала близько 16 грн за кілограм. Водночас минулого року за кілограм українці віддавали 28,5 грн.

Проте взимку 2025–2026 року експерти прогнозують різке подорожчання картоплі до 55 грн за кілограм через вплив посухи, твердого ґрунту та підвищення податків, дорожчання пального та логістичних витрат.

Також виробники картоплі розповідали, чому українська картопля не потрібна Європі та як відсутність експорту картоплі в Україні впливає на розвиток галузі. Експерти пояснили, що експорт до ЄС можливий лише за умови підтвердження статусу територій, вільних від карантинних організмів. Але Україні доведеться чекати на це роками, адже ця процедура потребує багаторічного моніторингу, який досі не вдалося закінчити жодному з українських господарств.

Читайте також:

