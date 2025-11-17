Скільки коштують яйця під кінець осені: огляд цін з супермаркетів Києва

Найдорожчими є відбірні яйця від торгової марки «Шаничі», ціна яких сягає 114,00 грн за десяток

Ціни на курячі яйця в Україні повільно зростають, змушуючи споживачів уважніше придивлятися до цінників. «Главком» провів моніторинг і з'ясував, скільки коштує десяток яєць у найбільших столичних мережах наприкінці осені, і зафіксував значний ціновий діапазон від 52,90 грн до 114 грн за упаковку в залежності від виробника та розміру.

Зокрема, у мережі «Сільпо» спостерігається значний ціновий діапазон, який залежить від кількості, виробника та розміру яєць. Найдешевша пропозиція доступна в упаковці по 15 штук від торгової марки «Ясенсвіт», яка коштує 89,99 грн. У перерахунку на десяток це становить 59,33 грн. «Повна чаша» пропонує 15 шт яєць за ціною 99 грн, що у перерахунку на десяток становить 66 грн. Стандартна упаковка «Від доброї курки» розміром С1 (середні) обійдеться покупцям у 81,49 грн за десяток. Дещо дорожче коштують яйця «Квочка» розміром С0 (великі) – 82,99 грн за десяток. Найдорожчими у цій мережі є відбірні яйця від торгової марки «Шаничі», ціна яких сягає 114,00 грн за десяток.

У мережі супермаркетів «Екомаркет» найдешевшими є нефасовані яйця розміру С1 – 61,30 грн за десяток.

Найдешевшою пропозицією у мережі Metro є яйця курячі Fine Life розміром С0, які коштують 74,00 грн за десяток. Трохи дорожче, 76 грн за десяток, коштують яйця від торгової марки «Ясенсвіт». Найдорожчими є яйця курячі від торгової марки «Квочка» відбірні СВ (10 шт.), ціна яких становить 96,72 грн.

Також у мережі є цікава пропозиція для сегменту HoReCa або великих закупівель – яйця курячі «Овостар» харчові відварні чищені в розсолі, які фасуються у велику упаковку вагою 2,44 кг (приблизно 50 шт.).

У мережі «Варус» найдешевшими є яйця курячі столові другої категорії С2, які коштують 52,90 грн за десяток. Це одна з найнижчих цін, зафіксованих у столиці на фасований товар. Нефасовані яйця великого розміру С0 можна придбати за 69,90 грн за десяток. Найдорожчими є яйця від торгової марки «Квочка», вільний вигул С1 (10 шт.), ціна яких становить 94,80 грн.

У мережі дискаунтерів «АТБ» ціни виглядають наступним чином:

Найдешевший варіант – яйця курячі «Своя лінія» 1 категорія (10 шт.), які продаються за 68,50 грн.

Найдорожчими є яйця курячі «Квочка Домашнє» вища категорія (10 шт.), вартість яких становить 83,90 грн.

Як повідомив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, в Україні ціни на курячі яйця до кінця листопада істотно не зміняться, проте у грудні вони зростуть на 15–20%. Експерт зауважив, що якщо у листопаді ціни на яйця знижувалися, то вже у грудні вони знову зростуть і повернуться на рівень жовтня. Експерт наголосив, що основним чинником, який найбільше тисне на ціни, є зростання виробничих витрат птахівників. Застосування генераторів у подальшому може ще суттєвіше підвищити собівартість курячих яєць.