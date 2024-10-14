ЄС вимагає від України розв'язати проблеми з «Укренерго»: є загроза втратити імпорт електрики

ЄС вимагає від України до 9 грудня розв'язати проблеми з відповідністю компанії «Укренерго» європейським стандартам

Секретаріат Європейського Енергоспівтовариства закликав Національного енергорегулятора НКРЕКП проаналізувати відповідність НЕК «Укренерго» умовам сертифікації як незалежного оператора системи передачі (ОСП) та поновити її, якщо не буде виконано низку вимог, насамперед, формування наглядової ради компанії, інформує Інтерфакс-Україна.

«За останній рік не було досягнуто жодного прогресу в забезпеченні відповідності умовам сертифікації, а за деякими аспектами ситуація погіршилася. Ці аспекти стосуються корпоративного управління «Укренерго« і є суттєвими для забезпечення незалежності ОСП», – ідеться в листі директора Секретаріату Артура Лорковські на ім'я глави НКРЕКП Юрія Власенка, що є в розпорядженні Енергореформи.

Він зазначив, що національні регулювальні органи зобов'язані контролювати постійне дотримання оператором системи передачі вимог анбандлінгу, закликавши оцінити відповідність «Укренерго» цим вимогам і відновити процедуру сертифікації, якщо її не буде.

Насамперед Лорковські акцентував увагу на необхідності призначення всіх чотирьох незалежних членів наглядової ради «Укренерго» до 9 грудня поточного року, коли спливає термін контракту з єдиним незалежним її членом (Роман Піонтковський – ЕР), а потім – призначення голови правління.

«Основним завданням Наглядової ради є контроль і нагляд за роботою правління (...). Той факт, що більшість членів НР повинні бути завжди незалежні від держадміністрації, має важливе значення для забезпечення незалежної роботи та комерційної діяльності «Укренерго» і захисту її від втручання з боку Кабінету міністрів або Міністерства. Тому вкрай важливо, щоб усі чотири незалежні члени НР були призначені», – заявив голова Секретаріату ЕС.

Він також наголосив, що посада ще одного незалежного члена НР залишається вакантною з квітня 2022 року, а процедуру відбору, оголошеного у квітні 2024 року, досі не завершено.

«На даному етапі НР «Укренерго« функціонує тільки з погляду вимог кворуму, і вона припинить своє існування 9 грудня 2024 року, коли спливе термін повноважень незалежного члена, який залишився. Однак через свій склад НР уже зараз не в змозі ухвалювати незалежні рішення«, - акцентував Лорковські.

Він також зазначив, що для можливості виконання незалежною Наглядовою радою свого завдання щодо захисту операційної та комерційної діяльності «Укренерго» від втручання з боку уряду, статут компанії необхідно переглянути з метою підвищення ролі Наглядової ради в ухваленні рішень компанією.

Крім того, глава Секретаріату ЕС зазначає, що з метою запобігання конфлікту інтересів через подвійну роль Міненерго як акціонера і розробника політики у сфері енергетики, його наказом №1623 було створено новий окремий структурний підрозділ для координації та взаємодії операторів паливно-енергетичного комплексу, який перебуває у безпосередньому підпорядкуванні заступника міністра, якому доручено виконання функцій Міністерства щодо управління корпоративними правами держави в «Укренерго«.

«На цьому етапі незрозуміло, хто призначений заступник міністра, чи призначено новий підрозділ і чи функціонує він, і як він виконує свої завдання на практиці», – зазначив Лорковські.

Також, на його думку, необхідно переглянути наказ Міненерго №408/2022, який, зокрема, наділяє главу Міненерго повноваженнями запроваджувати заходи контролю та ухвалювати рішення, які виходять за межі повноважень власника системи відповідно до моделі ISO.

«Перегляд наказу необхідний для забезпечення гарантій, що «Укренерго« може працювати повністю незалежно від втручання Міністерства та міністра енергетики«, - пояснив глава Секретаріату ЕС.

«Кожен із аспектів, описаних вище, сам по собі є підставою для відновлення процедури сертифікації, оскільки кожен із них являє собою серйозну перешкоду для незалежного функціонування «Укренерго« як оператора системи передачі», – наголошується в листі.

У ньому йдеться, що Секретаріат готовий взаємодіяти з НКРЕКП і всіма зацікавленими сторонами для підтримки цих процесів. «Однак у разі, якщо відповідність не буде досягнута до 9 грудня 2024 року, НКРЕКП пропонується відновити процедуру сертифікації «Укренерго», – йдеться в листі.

Нагадаємо, представники відновлюваної енергетики України виступають за скасування або підвищення граничних цін (прайс-кепів) на ринку електроенергії України до європейського рівня. Про це вони заявили у листах, адресованих Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зокрема, за словами представників Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) та Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ), перегляд граничних цін на ринках електроенергії забезпечить додаткові кошти для ремонтів обладнання та підготовки до опалювального періоду. Вони також зазначили, що це може допомогти полегшити боргову кризу на ринку електроенергії.