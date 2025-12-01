Головна Країна Події в Україні
Асоціація прифронтових міст і громад пропонує створити Фонд підтримки прифронтових територій і запровадити для них нову економічну політику

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Асоціація прифронтових міст і громад пропонує створити Фонд підтримки прифронтових територій і запровадити для них нову економічну політику
Форум «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека» сьогодні, 1 грудня
фото: frontlineua.org

«Прифронтовому бізнесу не потрібні довгі процедури, йому потрібні швидкі ефективні рішення», – зазначив голова Асоціації прифронтових міст та громад

Асоціація прифронтових міст і громад (АПМГ) представила комплекс рішень, які мають забезпечити стійку роботу економіки у прифронтових регіонах. Ключовою пропозицією є створення Фонду підтримки прифронтових територій – інструменту швидкої допомоги бізнесу та громадам, які щоденно стикаються з викликами війни. Про це заявив мер Харкова та голова АПМГ Ігор Терехов під час виступу на форумі «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека» сьогодні, 1 грудня.

«Прифронтові громади необхідно сприймати, не як «проблемні зони», а як частину системи національної безпеки України, зокрема, економічної. Тут інші ризики, а значить мають бути інші інструменти державної підтримки, які відповідають реаліям сьогодення», – наголосив Ігор Терехов.

За його словами, для реалізації комплексної та всеохопної підтримки прифронтових територій доцільно створити спеціальний Фонд, який стане основою для імплементації оновленої державної політики щодо прифронтових регіонів. Його роль – забезпечувати швидкі рішення, адаптовані до умов, у яких живе і працює бізнес поруч із фронтом.

«Прифронтовому бізнесу не потрібні довгі процедури, йому потрібні швидкі ефективні рішення: компенсація збитків, фінансування відновлення, можливість отримати комплексний пакет «страхування + кредит + грант». Саме це має забезпечити Фонд підтримки прифронтових територій, як реально-діюча інституція, а не черговий декларативний проєкт, який працює лише на папері», – зазначив голова Асоціації прифронтових міст та громад.

Паралельно із запуском Фонду АПМГ акцентує увагу на необхідності повноцінної роботи новоствореної Національної установи розвитку з окремим напрямом підтримки прифронтових територій. НУР має взяти на себе страхування воєнних ризиків і забезпечити реальне кредитування для місцевого бізнесу.

Ще один важливий крок – відновлення рівного доступу прифронтових громад до державних програм. АПМГ пропонує запровадити окрему категорію проєктів високого безпекового ризику та надати їм пріоритет у грантах, кредитах, інвестиційних програмах та проєктах відбудови.

«Громадам поруч із фронтом часто складніше подати заявку, ніж реалізувати проєкт. Ми пропонуємо запровадити правило: більше ризиків – більше підтримки, завдяки чому проєкти високого ризику зможуть отримати пріоритет у всіх державних інструментах», – наголосив голова Асоціації прифронтових міст і громад.

Окремий блок пропозицій стосується інфраструктури стійкості – логістики, енергетики та кадрів. Асоціація підкреслює, що прифронтовий бізнес не зможе працювати без захищених логістичних маршрутів, укриттів на підприємствах, резервних ліній живлення та програм житла для працівників критичної інфраструктури.

«Ми говоримо про базові речі: захищений «останній кілометр», укриття на виробництвах, генератори, накопичувачі, резервні лінії, житло для людей, які готові працювати поруч із фронтом. Якщо держава створить відповідні умови, прифронтові території із зон ризику трансформуються у зони можливостей», – підкреслив Ігор Терехов.

За його словами, важливо також розширити можливості для малого й середнього бізнесу, особливо у сфері переробки – однієї з найстійкіших до воєнних ризиків.

«Переробка здатна створювати робочі місця навіть під обстрілами. Саме тому ми пропонуємо окремі грантові інструменти та інвестиційні програми для МСБ на прифронтових територіях», – заявив Ігор Терехов.

Резюмуючи, голова АПМГ наголосив, що запропонований пакет рішень – той мінімально необхідний, який може стати фундаментом для посилення стійкості, відновлення та розвитку.

«Ми чудово усвідомлюємо потенціал бізнесу прифронтових територій. Для його реалізації держава має сказати підприємцю поруч із фронтом: «Так, у вас більше ризиків, саме тому ми поруч і створюємо для вас інші умови». Це і є справедлива підтримка, це і є відповідальна стратегія держави, яка дозволить прифронтовим регіонам стати територіями майбутнього зростання України», – підсумував Ігор Терехов.

