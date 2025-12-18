Головна Країна Події в Україні
Благодійник та засновник бренду Domino Антон Шухнін передав пенсіонерам-переселенцям смартфони

Волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Благодійник та засновник бренду Domino Антон Шухнін передав пенсіонерам-переселенцям смартфони

Це не перша ініціатива Антона Шухніна на підтримку переселенців

Український підприємець, меценат і засновник бренду Domino Антон Шухнін продовжує активно підтримувати переселенців та пенсіонерів, які опинилися в складних умовах через війну. Нещодавно він організував передачу сучасних смартфонів пенсіонерам-переселенцям, щоб вони могли залишатися на зв’язку з рідними та користуватися мобільними додатками, такими як Дія для доступу до послуг і важливої інформації.

Благодійник та засновник бренду Domino Антон Шухнін передав пенсіонерам-переселенцям смартфони фото 1

Найбільш вразливою категорією серед переселенців є пенсіонери, які часто не мають можливості скористатися сучасними технологіями, зокрема смартфонами, для забезпечення своєї мобільності та зв’язку. Багато хто з них до сих пір використовує кнопкові телефони, що обмежує їхню можливість скористатися актуальними сервісами, такими як Дія, для отримання держпослуг або зв’язку з рідними. Антон Шухнін, розуміючи це, вирішив допомогти цій категорії людей, подарувавши їм нові смартфони.

Благодійник та засновник бренду Domino Антон Шухнін передав пенсіонерам-переселенцям смартфони фото 2

«Для багатьох пенсіонерів-переселенців ці телефони стануть не лише засобом зв’язку з рідними, а й ключем до можливості користуватися важливими державними послугами через мобільні додатки. Це не просто технічна підтримка – це допомога у забезпеченні їхнього мобільного зв’язку з країною та світом», – зазначив Шухнін.

Антон Шухнін наголосив, що важливо допомогти людям бути не лише на зв’язку, але й соціально активними. Адже в умовах війни навіть найменші кроки для збереження зв’язку з рідними та доступу до необхідних послуг мають величезне значення.

Благодійник та засновник бренду Domino Антон Шухнін передав пенсіонерам-переселенцям смартфони фото 3

Це не перша ініціатива Антона Шухніна на підтримку переселенців. Вже давно він активно займається допомогою тим, хто втратив свої домівки через агресію рф. Протягом багатьох місяців бренд Domino надає допомогу переселенцям продуктами, одягом і засобами для адаптації в нових умовах. Одним з важливих аспектів його роботи є й підтримка армії України, зокрема через благодійні акції, частину прибутку від яких Шухнін направляє на закупівлю техніки та транспортних засобів для ЗСУ.

Благодійник та засновник бренду Domino Антон Шухнін передав пенсіонерам-переселенцям смартфони фото 4

Окрім смартфонів для переселенців, Шухнін і Domino також допомогли українським військовим, передавши кілька автомобілів, необхідних для виконання бойових завдань. Спільно з благодійним фондом «Батальйон Волонтер» Антон Шухнін передав на Донецький фронт потужний позашляховик Dodge RAM, який вирушив на Покровський напрямок, одну з найгарячіших ділянок на лінії фронту. Цей автомобіль важливий для мобільності підрозділів, адже здатний витримати складні умови і перевезти боєкомплект, поранених або провести евакуацію.

Також Domino Foundation самостійно придбала Toyota Hilux, яку вартістю понад 3 мільйони гривень передали в підрозділи, що працюють на найскладніших фронтових напрямках. Пікап був оснащений спеціальним обладнанням для використання в бойових умовах.

Благодійник та засновник бренду Domino Антон Шухнін передав пенсіонерам-переселенцям смартфони фото 5

«Ця Toyota Hilux стане потужним інструментом для наших військових. Вона швидка, маневрена і забезпечить безпеку наших Героїв у зоні бойових дій», – підсумував Антон Шухнін.

Антон Шухнін, який змушений був залишити Донецьк у 2014 році через окупацію, знає, що таке починати все з нуля. Тому він завжди підкреслює важливість активної позиції в умовах кризи. Після перемоги в Україні, Шухнін вірить, що бізнес стане більш відповідальним і зосередженим на допомозі людям і країні.

«Бізнес, який створює робочі місця, підтримує армію та громади, стає частиною економічного фронту. Це теж боротьба. Ми повинні допомогти країні вистояти і стати сильнішими», – підсумовує Антон.

