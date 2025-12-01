Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Укрзалізниця» вичерпала ресурс тарифних підвищень, компанії потрібні системні реформи – Федерація роботодавців транспорту

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» вичерпала ресурс тарифних підвищень, компанії потрібні системні реформи – Федерація роботодавців транспорту
«Укрзалізниця» готується підвищити на 40% вантажні тарифи на перевезення у 2026 році
фото: glavcom.ua

Гусак наголосив, що через війну інфраструктура «Укрзалізниці» зазнала суттєвих втрат

Нинішня модель роботи АТ «Укрзалізниця», яка передбачає крос-субсидування та покриття збитків від пасажирських перевезень за рахунок вантажів, більше не може забезпечувати стабільність галузі, а подальше підвищення вантажних тарифів тільки затягне компанію далі у кризу. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи необхідність системних реформ на залізниці.

Гусак наголосив, що через війну інфраструктура «Укрзалізниці» зазнала суттєвих втрат: від початку повномасштабного вторгнення обсяги вантажних перевезень скоротилися на 49%, а близько 20% мережі залишилося на окупованих або небезпечних територіях. Значну частину мережі становлять малодіяльні або неактивні ділянки, утримання яких коштує компанії мільярди гривень щороку. Втім, системної оптимізації цієї інфраструктури не відбувається.

За його словами, державна монополія продовжує компенсувати власну неефективність підвищенням вартості вантажних перевезень. Але це тільки погіршує ситуацію: бізнес переходить на автотранспорт, «Укрзалізниця» втрачає вантажообіг та прибуток, а країна втрачає експортну конкурентоспроможність. 

Ключовою проблемою «Укрзалізниці» гендиректор ФРТУ вважає відсутність прозорої системи тарифоутворення. Через нерозділений управлінський облік неможливо об’єктивно визначити собівартість різних типів перевезень. Єдиний усереднений тариф не враховує кардинально різні витрати на маршрутні та повагонні відправки. 

«Маршрутні перевезення використовують мінімум інфраструктури та персоналу і є ефективними для «Укрзалізниці». Натомість повагонні відправки з малодіяльних станцій потребують маневрових локомотивів, додаткових операцій та великого штату. Саме ця модель генерує основні втрати. У 2023 році 63% колій «Укрзалізниці» створили понад 16 млрд грн збитків, і значну частину витрат формують аграрні вантажовідправники, що працюють із малими партіями. Чому ці витрати перекладаються в тариф і розподіляються між усіма клієнтами, включаючи тих, хто працює ефективно?» – підкреслив Гусак. 

Окремо він також звернув увагу на крос-субсидування, через яке збитки пасажирського сегмента покриваються прибутками вантажних перевезень. При цьому збитковість пасажирських перевезень зростає. А вантажний сегмент щороку генерує близько 20 млрд грн операційного прибутку, який не спрямовується на модернізацію.

«Як тільки бізнес переходить на автотранспорт, повернення на залізницю вже не буде. «Укрзалізниця» втрачає вантажну базу, але замість оптимізації витрат пропонує чергове підвищення тарифів», – підкреслив він.

Замість тарифного тиску «Укрзалізниця» потребує реформи за європейським зразком, зокрема – запровадження прозорої тарифної політики, розділення обліку між пасажирським і вантажним сегментами, раціоналізації малодіяльної інфраструктури, запровадження чесного тарифу для користувачів малих станцій та фокусування на ефективності, а не на тарифному навантаженні.

«Підвищення вантажних тарифів не вирішить проблеми, а лише погіршить ситуацію. Без реформ галузь продовжуватиме деградувати, а Україна втратить опору для власного експорту», – підсумував Володимир Гусак.

Раніше бізнес-асоціації та міжнародні партнери також закликали уряд переглянути підходи до фінансування «Укрзалізниці» та припинити практику крос-субсидування, наголошуючи на необхідності системної модернізації компанії.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця бізнес інфраструктура перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» планує збільшити міжнародні та внутрішні сполучення, а також кількість місць у пікові періоди
«Укрзалізниця» анонсувала нові внутрішні та міжнародні поїзди на 2025–2026 рік. Які напрямки
27 листопада, 18:36
Рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом: названо лідера
Рейтинг компаній з найбільшим репутаційним капіталом: названо лідера
20 листопада, 20:42
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Лещенко про наслідки ударів по «Укрзалізниці»
Атаки на «Укрзалізницю». Член наглядової ради компанії розповів, що задумала Росія
20 листопада, 08:22
Супермаркет Сільпо після російської атаки по Харкову
Удар по Харкову, США ведуть переговори з РФ: головне за ніч
19 листопада, 05:46
У межах оборонної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» на підтримку армії спрямовано 5,2 млрд грн
Майже 10 млрд грн на підтримку України: «Метінвест» увійшов до десятки кращих соціально відповідальних компаній Новини компаній
18 листопада, 14:32
«Укрзалізниця» заявила, що потяг № 99/100 Київ-Бухарест зупинятиметься в трьох містах Молдови
«Укрзалізниця» додає нові зупинки для поїзда Київ-Бухарест у Молдові
11 листопада, 09:20
У мережі магазинів «Рошен» працюють близько 1,2 тис. осіб, їхня середня місячна зарплата становить трохи більше 41 тис. грн
Зарплати у сфері торгівлі зросли: де українці заробляють понад 80 тис. грн на місяць
10 листопада, 08:59
У Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях пошкоджено інфраструктуру «Укрзалізниці»
Окупанти атакували залізничну інфраструктуру: які потяги затримуються
6 листопада, 09:30

Економіка

«Укрзалізниця» вичерпала ресурс тарифних підвищень, компанії потрібні системні реформи – Федерація роботодавців транспорту
«Укрзалізниця» вичерпала ресурс тарифних підвищень, компанії потрібні системні реформи – Федерація роботодавців транспорту
Енергетичний сектор повністю виснажений боргами і потребує термінової підтримки донорів – експерт
Енергетичний сектор повністю виснажений боргами і потребує термінової підтримки донорів – експерт
Українська компанія отримала найпрестижнішу світову нагороду в галузі маркетингових комунікацій
Українська компанія отримала найпрестижнішу світову нагороду в галузі маркетингових комунікацій
«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР
«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР
У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових
У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових
Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії
Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua