Активи виробника «Моршинської» та «Миргородської» виставлено на аукціон

Аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року

За умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до державного бюджету України

Уряд виставляє на публічні торги активи IDS Ukraine, виробника відомих брендів мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Кабміну Юлію Свириденко.

«Сьогодні Агентство з розшуку та менеджменту активів запустило збір тендерних пропозицій. Він триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року. Сам аукціон відбудеться на платформі Prozorro у грудні 2025 року. Держава передасть в управління корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва: від видобутку води до її дистрибуції», – йдеться у повідомленні.

Очікувані надходження до бюджету – щонайменше 24 млн грн на місяць. Активи групи арештовані з 2022 року, оскільки належать російському олігарху Фрідману. Він перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України.

Подача тендерних пропозицій на Prozorro відбувається за посиланням.

Раніше Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розірвало договір з ТОВ «Карпатські мінеральні води» про управління активами «Моршинської» через відмову виконувати умови договору.

Згодом тимчасово виконуюча обов’язки голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Ярослава Максименко повідомила про конкурс на визначення управителя активами IDS Ukraine («Моршинська», «Миргородська»). Після цього агентство має намір здійснити оцінку всього пулу активів компанії.