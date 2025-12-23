Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укркокс» закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на розподіл газу у 2026 році

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Укркокс» закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на розподіл газу у 2026 році

Коксохіміки просять обмежити зростання тарифів на розподіл газу через ризики для промисловості

Значне зростання тарифу на розподіл газу, яке пропонує Нацкомісія з регулювання енергетики, матиме негативні наслідки для для коксохімічної та металургійної промисловості в умовах війни та економічної кризи. Тому варто ще раз проаналізувати структуру витрат, які закладаються у тариф облгазів, та не допустити різкого збільшення вартості газу. Про це заявили у асоціації «Укркокс».

«НКРЕКП оприлюднила проєкти рішень щодо суттєвого підвищення тарифів на послуги з розподілу газу для окремих операторів. Зокрема, для АТ «Запоріжгаз» тариф у 2026 році пропонується підвищити з 0,92 до до 1,73 грн за кубометр. Але у 2025 році тарифи не переглядалися, що свідчить про достатність чинного рівня доходів для покриття витрат операторів», – наголосили в «Укркокс».

В асоціації зазначають, що підвищення тарифів у 2026 році призведе до значних втрат коксохімічної промисловості, яка вже працює в умовах війни, енергетичної та логістичної криз і складної ринкової кон’юнктури. Додатковий тиск, за оцінкою галузі, посилить кризу в металургійному комплексі – основному споживачеві коксохімічної продукції, який нині перебуває у складному фінансовому стані.

«Коксохімічні підприємства не мають достатнього фінансового запасу міцності, щоб покривати подальше зростання витрат на ресурси, зокрема на тариф на розподіл природного газу», - йдеться у зверненні.

В «Укркоксі» також звертають увагу, що макроекономічні прогнози не передбачають падіння ВВП у 2026 році, а отже, відсутні об’єктивні підстави для різкого перегляду тарифів. На думку асоціації, можливе підвищення може бути економічно обґрунтованим лише в межах індексу цін виробників промислової продукції – близько 13,6%.

Раніше представники промисловості неодноразово заявляли, що різке зростання тарифів на енергоресурси під час воєнного стану створює додаткові ризики для збереження виробництва та робочих місць.

Раніше з подібною заявою виступило також ОП Укрметалургпром: там заявили, що підвищення тарифу на розподіл газу може стати критичним ударом по гірничо-металургійному комплексу, і призведе до закриття підприємств та масових скорочень персоналу.

Теги: НКРЕКП тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свириденко наголосила, що громадяни не повинні відчувати додаткового фінансового тиску під час війни
Тарифи на воду залишаться без змін. Уряд звернувся до регулятора
Сьогодні, 15:27
Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств
Україні потрібні модернізовані мережі для стабільності та інтеграції з ЄС – директор «Ел-енерго»
12 грудня, 17:53
«Укрметалургпром» пропонує НКРЕКП встановити на 2026 рік граничні рівні тарифів
«Укрметалургпром» закликав НКРЕКП не допустити різкого зростання тарифів на розподіл газу
12 грудня, 14:34
«Укрзалізниця» виступила з ініціативою підвищити на 40% тарифи на вантажні перевезення
«Укрпромзовнішекспертиза» порівняла маржинальність вантажних перевезень в Україні та ЄС
8 грудня, 11:46
Нардепка закликала реструктуризувати борги держкомпаній, а не закладати їх у тарифи
Нардепка закликала реструктуризувати борги держкомпаній, а не закладати їх у тарифи
3 грудня, 13:16
«Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у 2026 році
«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР
29 листопада, 13:13
Зміна тарифів стосується виключно сільських населених пунктів громади
Яготинська громада підвищує тарифи на водопостачання: скільки коштуватиме куб
27 листопада, 15:58
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
26 листопада, 12:39
Українська енергетика має адаптувати своє законодавство до європейських вимог, заявив Соколовський
Підвищення прайс-кепів у пікові години є першим кроком до гармонізації з європейськими правилами – АСЕУ
25 листопада, 15:09

Бізнес

She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»
«Укркокс» закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на розподіл газу у 2026 році
«Укркокс» закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на розподіл газу у 2026 році
Україна запустила нові маршрути постачання газу
Україна запустила нові маршрути постачання газу

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua