«Укркокс» закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на розподіл газу у 2026 році

Коксохіміки просять обмежити зростання тарифів на розподіл газу через ризики для промисловості

Значне зростання тарифу на розподіл газу, яке пропонує Нацкомісія з регулювання енергетики, матиме негативні наслідки для для коксохімічної та металургійної промисловості в умовах війни та економічної кризи. Тому варто ще раз проаналізувати структуру витрат, які закладаються у тариф облгазів, та не допустити різкого збільшення вартості газу. Про це заявили у асоціації «Укркокс».

«НКРЕКП оприлюднила проєкти рішень щодо суттєвого підвищення тарифів на послуги з розподілу газу для окремих операторів. Зокрема, для АТ «Запоріжгаз» тариф у 2026 році пропонується підвищити з 0,92 до до 1,73 грн за кубометр. Але у 2025 році тарифи не переглядалися, що свідчить про достатність чинного рівня доходів для покриття витрат операторів», – наголосили в «Укркокс».

В асоціації зазначають, що підвищення тарифів у 2026 році призведе до значних втрат коксохімічної промисловості, яка вже працює в умовах війни, енергетичної та логістичної криз і складної ринкової кон’юнктури. Додатковий тиск, за оцінкою галузі, посилить кризу в металургійному комплексі – основному споживачеві коксохімічної продукції, який нині перебуває у складному фінансовому стані.

«Коксохімічні підприємства не мають достатнього фінансового запасу міцності, щоб покривати подальше зростання витрат на ресурси, зокрема на тариф на розподіл природного газу», - йдеться у зверненні.

В «Укркоксі» також звертають увагу, що макроекономічні прогнози не передбачають падіння ВВП у 2026 році, а отже, відсутні об’єктивні підстави для різкого перегляду тарифів. На думку асоціації, можливе підвищення може бути економічно обґрунтованим лише в межах індексу цін виробників промислової продукції – близько 13,6%.

Раніше представники промисловості неодноразово заявляли, що різке зростання тарифів на енергоресурси під час воєнного стану створює додаткові ризики для збереження виробництва та робочих місць.

Раніше з подібною заявою виступило також ОП Укрметалургпром: там заявили, що підвищення тарифу на розподіл газу може стати критичним ударом по гірничо-металургійному комплексу, і призведе до закриття підприємств та масових скорочень персоналу.