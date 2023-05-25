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Сервіс OnlyFans сплатив 23,3 млн грн податку до бюджету України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сервіс OnlyFans сплатив 23,3 млн грн податку до бюджету України
У 2023 році станом на 24 травня міжнародні компанії сплатили ПДВ армії майже 3,2 млрд гривень
фото з відкритих джерел

До бюджету України надійшло 23,3 млн грн у вигляді «податку на Google»

Від початку 2023 року із сервісу OnlyFans до державного бюджету України надійшло 23,3 млн грн у вигляді «податку на Google». Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Загалом за I квартал 2023 року особами-нерезидентами задекларовано майже €23,5 млн та $27,1 млн або 1,9 млрд гривень у спрощених деклараціях з податку на додану вартість. При цьому, Google у 2023 році заплатив до бюджету України $5,7 млн, Meta (Facebook/Instagram/WhatsApp – «Главком») майже вдвічі більше – 10,3 млн.

Станом на 01.04.2023 на податковому обліку перебуває 87 платників, що більше на 30 осіб-нерезидентів порівняно з кількістю таких осіб, зареєстрованих на 01.04.2022. У 2023 році станом на 24 травня міжнародні компанії сплатили ПДВ армії майже 3,2 млрд гривень. Термін сплати податку за I квартал 2023 року – 09.06.2023, тож ще очікується сплата податку понад 0,7 млрд гривень.

Нагадаємо, до 1 липня в Україні зміниться оподаткування для фізичних осіб-підприємців. Їм буде скасовано пільгову податкову ставку у 2%. Крім того, повернуться документальні перевірки та штрафи.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроект №7632, який звільняє від податку на нерухомість власників майна, що було знищене чи пошкоджене внаслідок збройної агресії Росії.

 

Теги: податки бюджет гроші

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