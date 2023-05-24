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У США відповіли на заяви щодо використання їхньої зброї в Бєлгородській області РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
У США відповіли на заяви щодо використання їхньої зброї в Бєлгородській області РФ
У Пентагоні прокоментували заяви РФ про захоплення Бахмута
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати не можуть підтвердити інформацію про нібито використання переданої Україні американської зброї формуваннями

Міністерство оборони США публічно не розкриватиме власні оцінки того, чи справді Росія повністю захопила місто Бахмут на Донеччині, але визнає, що російські сили контролюють значну його частину. Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Пентагону Патрик Райдер, передає кореспондент «Європейської правди».

«Нам відомо, що Росія справді утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута», – заявив він у відповідь на питання, чи контролює РФ місто.

У ніч проти 21 травня Міністерство оборони Росії повідомило про нібито захоплення Бахмута після багатомісячної наступальної кампанії.

Українська сторона ж заявляє, що армія продовжує контролювати частину Бахмута.

Серед іншого, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Бахмут фактично повністю знищений ударами російських військ, однак Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста.

За даними американської сторони, загальні втрати Росії – тобто вбиті, поранені й дезертири – у битві за Бахмут становлять понад 100 тисяч військових.

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Теги: райдер Бахмут втрати влада місто українці армія росія

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