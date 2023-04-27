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Остап Дроздов Журналіст

Скільки українців змогли б підтвердити своє громадянство?

glavcom.ua
Чимало українців досі погано володіють українською мовою та історією власної держави
фото з відкритих джерел

Нові правила отримання громадянства вкотре загострюють тему якісного громадянства, а не автоматичного

Нестерпно цікаво, а скільки теперішніх громадян могли би здати іспит із мови та історії? Який відсоток паспортизованих у 1991 році манкуртів могли б зараз, після 30 років життя в незалежній Україні, підтвердити своє громадянство через іспити? І чи могли би зараз за красиві оченята отримати громадянство 309 росіян і 33 бєларуси (стільком дали українські паспорти під час війни).

Нові правила отримання громадянства вкотре загострюють тему якісного громадянства, а не автоматичного. До іноземців є вимога знати мову та історію – а до власних громадян чому нема такої вимоги???

Окрім теми громадянства, ця бесіда, яку я публікую нижче, також торкалася довгограю з московським патріярхатом і 4-х роковин президентства, яке я лаконічно б назвав «безсистемність в умовах автократії».

Щойно я так сформулював підзаголовок – як театр абсурду підігнав свіжий доказ: на Банковій, оказується, зібрали топ-менеджерів, фінансистів, енергетиків, деяких міністрів і депутатів – і від імені лідера сучасності за кожним із них закріпили армійську бригаду, яку ці люди повинні укомплектувати перед контрнаступом.

Мені щиро прикро за людей, які вважають це нормальним. Я ж уважаю це катастрофою, і вона називається інституційна імпотенція. Навішувати армійські бригади лівим і цивільним «кураторам», яких государ призначає методом тику – це розписуватися в державницькій немочі. Навіщо тоді повнота влади й узурпація бюджету – якщо держава навіть в умовах одноосібності й безконтрольності НЕ спроможна створювати ефективні інституції, які повинні працювати системно, постійно й самі по собі, без усіх цих «порішать лічно, розрулить лічно», точково й одноразово?

Це ганьба ганьбезна – роздавати галузевим топ-менеджерам аркуші, де намальована інфографіка про потреби «їхніх» бригад, шефство над якими їм навішали, навіть не питаючи, з набундюченим формулюванням «нам по барабану як, але маєте це закрити». Неможливо уявити, щоби Байден викликав на килим керівника якогось приватного холдингу і навішав на нього укомплектацію котрогось підрозділу армії США. Це немислимо.

Все, що робиться вручну, робиться двома лівими. Або – зумисно скидається відповідальність на стрілочників.

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Джерело
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Теги: закон українці держава громадянство

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Остап Дроздов

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