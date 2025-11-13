Відмінність у підходах до прайс-кепів ускладнює інтеграцію енергоринків України та ЄС – Омельченко

Прайс-кепи в Україні ускладнюють енергетичну синхронізацію з ЄС – Центр Разумкова

Різниця у розумінні ролі прайс-кепів між Україною та Європейським Союзом залишається однією з головних перешкод для повноцінної інтеграції енергетичних ринків. Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

«Ви знаєте, що влітку НКРЕКП підвищило рівень прайс-кепів вимушено. Це правильне було рішення, тому збільшилися можливості імпорту», – зазначив експерт.

За його словами, навіть за чинних обмежень бувають ситуації, коли «ціна електроенергії в Європейському Союзі вища, ніж в Україні, тому невигідно поставляти в Україну електричну енергію».

Омельченко пояснив, що в ЄС прайс-кепи є лише запобіжним механізмом у надзвичайних ситуаціях, тоді як в Україні вони фактично виконують функцію регулятора ринкових цін.

«У нас розуміння, що ми прайс-кепами маємо регулювати ринкові ціни. І в цьому відмінність від Європейського Союзу, моделі Європейського Союзу», – наголосив він.

За його словами, така різниця у підходах заважає не лише технічній, але й економічній синхронізації з енергоринком ЄС.

«Поки ця відмінність буде існувати, нам дуже важко буде забезпечувати не тільки технічну, а в першу чергу економічну синхронізацію, комерційну синхронізацію з європейським ринком. І будуть проблеми щодо укладання і довгострокових контрактів з компаніями Європейського Союзу», – зазначив експерт.

Нагадаємо, у щорічній доповіді Європейської комісії «Пакет розширення» йдеться, що Україна має продовжити поступове скасування цінових обмежень на електроенергію в усіх сегментах ринку. Документ був оприлюднений 4 листопада в Брюсселі.