Дрони атакували великий енергетичний об'єкт у РФ

Підстанція «Володимирська» – великий енергетичний об'єкт регіону

У ніч проти 31 жовтня під російським містом Володимир атаковано електропідстанцію «Володимирська». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Astra.

Кадри очевидців моменту атаки на місто Володимир і область свідчать, що в селищі Енергетик удар припав на електропідстанцію. Кадри зняті в районі вулиці Радіоновка. Атакована підстанція розташована на вулиці Енергетиків.

Підстанція «Володимирська» – великий енергетичний об'єкт регіону. Її встановлена потужність – близько 4 010 МВА, за даними сайту energybase. Підстанція є вузловою – від неї відходять численні лінії електропередачі напругою 110-750 кВ, вона обслуговує енергосистему регіону.

Зокрема, вибухи пролунали в Ярославлі біля місцевого нафтопереробного заводу. Росавіація зазначила, що аеропорт Ярославля (Туношна) тимчасово обмежений на прийом та випуск повітряних суден.

Також у ніч на 31 жовтня було атаковано Орловську ТЕЦ у місті Орел у Росії. Місцеві телеграм-канали пишуть, що в Орлі пролунало від трьох до семи потужних вибухів. Очевидці розповіли, що у небі блимали яскраві спалахи, а від гучного звуку спрацювали сигналізації біля машин і тряслося скло в рамах.