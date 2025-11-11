Україна домовилася про збільшення імпорту електроенергії з ЄС

Збільшення ліміту імпорту дасть змогу отримувати необхідну підтримку від партнерів у будь-який момент

У грудні 2025 року максимальний обсяг постачання електроенергії з Європейського Союзу в Україну зросте з 2100 до 2300 мегаватів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління «Укренерго» Віталія Зайченка.

Як зазначив очільник «Укренерго», вже досягнуто домовленості з європейськими системними операторами щодо підвищення доступної величини імпорту до 2300 МВт. Це дасть можливість отримувати необхідну підтримку з боку європейських партнерів у будь-який момент.

«Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами з приводу збільшення імпорту електроенергії. На поточний момент 2100 мегаватів – ми не можемо використати через внутрішні обмеження в енергосистемі», – заявив Зайченко.

Раніше повідомлялося, що «Укренерго» працює над збільшенням максимальної потужності імпорту електроенергії в Україну, однак зараз країна не використовує навіть ті потужності, що є можливими через пошкодження внутрішніх мереж.

Нагадаємо, у вівторок, 11 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

До слова, упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок були знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.