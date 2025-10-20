Головна Гроші Економіка
Підвищення тарифів «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію. ICC Ukraine прогнозувала наслідки

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Підвищення тарифів «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію. ICC Ukraine прогнозувала наслідки
Щелкунов наголосив, що підвищення тарифів неминуче позначиться на собівартості продукції майже всіх галузей
фото: glavcom.ua

Підвищення тарифів «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію електроенергії суперечить стратегічним інтересам держави – ICC Ukraine

Плани НЕК «Укренерго» підвищити тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії у 2026 році на 24% та 45% відповідно матиме дуже серйозні наслідки для української економіки та промисловості. Тому варто провести міжнародний аудит компанії «Укренерго», адже розрахунки, які вона надала, містять суперечності. Про це заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов.

«Таке підвищення тарифів, майже на 50% у сукупності, суперечить стратегічним інтересам держави. Бізнес працює у надзвичайно складних умовах війни, і саме стабільність тарифної політики має бути пріоритетом», – наголосив Щелкунов.

За його словами, розрахунки, подані «Укренерго», містять суперечності. Компанія планує збільшити компенсацію за технологічні втрати електроенергії з 14,9 до 15,1 млрд грн, хоча прогнозує скорочення обсягів передачі на 4%. «Якщо обсяги зменшуються, то й втрати мають зменшитися пропорційно. Це базовий принцип енергетичної економіки», – пояснив він.

Також у проєкті тарифів закладено зростання матеріальних витрат на 31%, тоді як офіційний індекс цін виробників становить лише 12,5%. В ICC Ukraine вважають, що ці невідповідності потребують незалежного аудиту та детального розгляду з боку регулятора.

Щелкунов наголосив, що підвищення тарифів неминуче позначиться на собівартості продукції майже всіх галузей, від металургії до харчової промисловості, і зменшить їхню конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. «Жоден інвестор не вкладатиме у виробництво, якщо енерговитрати зростають швидше, ніж у країнах-конкурентах», – зазначив він.

ICC Ukraine пропонує кілька кроків для врегулювання ситуації: проведення незалежного аудиту тарифів із залученням міжнародної компанії, запровадження сучасного механізму регуляторного стимулювання ефективності, обмеження підвищення тарифів у кризових умовах, а також впровадження програм енергозбереження та громадського контролю за тарифоутворенням.

«Україна має знайти баланс між фінансовою стабільністю «Укренерго» та конкурентоспроможністю промисловості. Енергетична система – ключ до відновлення країни, але це відновлення не повинно відбуватися за рахунок бізнесу, який несе основний тягар війни», – наголосив президент ICC Ukraine.

Організація закликала НКРЕКП, Міністерство енергетики, НЕК «Укренерго» та бізнес-асоціації до відкритого діалогу й перегляду тарифних проєктів.

«Підвищення на 24-45% без належного обґрунтування це не шлях до стабілізації, а ризик для економічного відновлення», – резюмував Щелкунов.

Як відомо, НЕК «Укренерго» оприлюднило оновлені проєкти тарифів на 2026 рік. Вони передбачають, що тариф на передачу має зрости до 848,52 грн/МВт·год (+24%), а тариф на диспетчеризацію – до 143,26 грн/МВт·год (+45%).

Теги: НКРЕКП тарифи Укренерго енергетика

Підвищення тарифів «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію. ICC Ukraine прогнозувала наслідки
Підвищення тарифів «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію. ICC Ukraine прогнозувала наслідки
