Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам
Особовий склад Національної поліції та ДСНС готовий працювати у посиленому режимі
фото: МВС України

Міністр Ігор Клименко провів нараду на Одещині щодо стійкості громад та забезпечення зв'язку під час обстрілів

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на Одещині провів нараду з керівниками територіальних громад та очільником ОВА. Головною темою стало забезпечення життєдіяльності регіонів та готовність усіх служб до дій в умовах тривалих відключень світла та ворожих обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС України.

Ігор Клименко підкреслив, що недавні атаки на енергетику Чернігівщини, Харківщини та Сумщини вимагають від кожного регіону постійного відпрацювання алгоритмів взаємодії між екстреними службами, комунальниками, енергетиками та операторами зв’язку.

Під час наради було прийнято низку рішень, зокрема:

  • Створення штабів: У випадку тривалих блекаутів у кожному регіоні буде створений спеціальний штаб з реагування для координації дій.
  • Підготовка ДСНС та Поліції: Особовий склад Національної поліції та ДСНС готовий працювати у посиленому режимі. Державна служба з надзвичайних ситуацій також готова оперативно доправити у регіони додаткові генератори, питну воду та мобільні кухні.
  • Актуалізація даних: Голова ДСНС Андрій Даник доручив керівникам громад та ОВА актуалізувати дані щодо електромереж, веж стільникового зв’язку, «Пунктів Незламності» та об’єктів цивільної інфраструктури для оптимізації ресурсів.
  • Питання зв’язку: У ході окремої зустрічі з операторами мобільного зв'язку в Одесі було поставлено завдання забезпечити опорні мобільні вежі не лише акумуляторними батареями, а й генераторами, що вмикаються в автоматичному режимі. Це критично важливо для збереження зв’язку та можливості викликати екстрені служби.

На завершення візиту Міністр подякував поліцейським, рятувальникам, прикордонникам та гвардійцям Одеського гарнізону, назвавши його «одним із найчисельніших та найбільш професійних».

Нагадаємо, The Economist повідомляє, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

За останні кілька тижнів атаки, які спрямовані на знищення теплових електростанцій та газової інфраструктури, викликали значні руйнування. Метою Кремля є розрізання України на дві частини, послаблення ліній електропередачі та перекриття енергопостачання в прикордонних районах на сході.

Головна мета Путіна – спровокувати масову еміграцію й паніку. Саме для цього РФ майже кожного дня атакує об'єкти енергетичної інфраструктури та газосховища. Російський диктатор зараз діє більш цинічно та жорстоко, адже не може досягти бажаних цілей війни.

Читайте також:

Теги: Одеса Ігор Клименко електроенергія блекаут відключення світла відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла
На Чернігівщині енергетики не можуть почати ремонтні роботи через постійні атаки РФ
21 жовтня, 11:29
Чому запроваджують та від чого залежать графіки відключень?
Для чого графіки відключень? Роз’яснення Міненерго
19 жовтня, 11:04
За словами Олега Кіпера (ліворуч), з робочого місяця колишнього мера Одеси зникло деяке майно
Труханов вивіз зі свого кабінету в міськраді дивани та килими – глава Одеської ОВА
16 жовтня, 19:44
Вночі від ворожих обстрілів постраждала енергетична інфраструктура
Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики у трьох областях – Міненерго
12 жовтня, 11:32
Енергетики ліквідують наслідки російської атаки
Росія здійснила масований удар у третю річницю атак на енергосистему України
10 жовтня, 08:18
Графіки аварійних відключень діють для 10 черг споживачів
На Сумщині запроваджено аварійні відключення світла
10 жовтня, 07:10
Підтоплена вулиця на Одещині внаслідок негоди. 30 вересня 2025 року
Одещина: енергетики повністю відновили світло після аномальної зливи
5 жовтня, 22:47
У вересні виникли проблеми з виконанням контрактів деякими трейдерами
«Енергоатом» пояснив сезонні коливання цін на ринку «на добу наперед»
4 жовтня, 13:05
Якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву, каже президент
Блекаут у Москві: Зеленський попередив Росію про удари у відповідь
27 вересня, 16:34

Новини

Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам
Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам
Двоє лікарів отримали підозри через смерть відомого одеського бізнесмена
Двоє лікарів отримали підозри через смерть відомого одеського бізнесмена
Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула
Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула
Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині
Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині
Одещина: через удари РФ пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру
Одещина: через удари РФ пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру
Рибалка, який наловив 40 сазанів та карасів, отримав суворе покарання
Рибалка, який наловив 40 сазанів та карасів, отримав суворе покарання

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua