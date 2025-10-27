Реагування на тривалі блекаути: Клименко в Одесі доручив підготуватись екстреним службам

Міністр Ігор Клименко провів нараду на Одещині щодо стійкості громад та забезпечення зв'язку під час обстрілів

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на Одещині провів нараду з керівниками територіальних громад та очільником ОВА. Головною темою стало забезпечення життєдіяльності регіонів та готовність усіх служб до дій в умовах тривалих відключень світла та ворожих обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС України.

Ігор Клименко підкреслив, що недавні атаки на енергетику Чернігівщини, Харківщини та Сумщини вимагають від кожного регіону постійного відпрацювання алгоритмів взаємодії між екстреними службами, комунальниками, енергетиками та операторами зв’язку.

Під час наради було прийнято низку рішень, зокрема:

Створення штабів: У випадку тривалих блекаутів у кожному регіоні буде створений спеціальний штаб з реагування для координації дій.

Підготовка ДСНС та Поліції: Особовий склад Національної поліції та ДСНС готовий працювати у посиленому режимі. Державна служба з надзвичайних ситуацій також готова оперативно доправити у регіони додаткові генератори, питну воду та мобільні кухні.

Актуалізація даних: Голова ДСНС Андрій Даник доручив керівникам громад та ОВА актуалізувати дані щодо електромереж, веж стільникового зв’язку, «Пунктів Незламності» та об’єктів цивільної інфраструктури для оптимізації ресурсів.

Питання зв’язку: У ході окремої зустрічі з операторами мобільного зв'язку в Одесі було поставлено завдання забезпечити опорні мобільні вежі не лише акумуляторними батареями, а й генераторами, що вмикаються в автоматичному режимі. Це критично важливо для збереження зв’язку та можливості викликати екстрені служби.

На завершення візиту Міністр подякував поліцейським, рятувальникам, прикордонникам та гвардійцям Одеського гарнізону, назвавши його «одним із найчисельніших та найбільш професійних».

Нагадаємо, The Economist повідомляє, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

За останні кілька тижнів атаки, які спрямовані на знищення теплових електростанцій та газової інфраструктури, викликали значні руйнування. Метою Кремля є розрізання України на дві частини, послаблення ліній електропередачі та перекриття енергопостачання в прикордонних районах на сході.

Головна мета Путіна – спровокувати масову еміграцію й паніку. Саме для цього РФ майже кожного дня атакує об'єкти енергетичної інфраструктури та газосховища. Російський диктатор зараз діє більш цинічно та жорстоко, адже не може досягти бажаних цілей війни.