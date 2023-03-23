Влада Запоріжжя порахувала, наскільки впали доходи бюджету міста

Анатолій Куртєв: 60% бюджету, який мали до повномасштабної війни, ми втратили

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну сильно вдарило по бюджету міста, адже багато малих та середніх та навіть великих підприємств не працюють. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» розповів виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

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За словами Куртєва, малий і середній бізнес виїхав з міста. Деякі великі не працюють тому, що не можуть збути свою продукцію через проблеми із логістикою. «Скажу вам, що на 60% ми не отримуємо той бюджет міста, який ми мали до повномасштабної війни», – розповів виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя.

Водночас чиновник поскаржився, що прифронтовому Запоріжжю дуже бракує фахівців. Приміром робітників комунальних закладів, тому що дуже багато хто пішов воювати. А от водіїв, вчителів, і лікарів у місті Запоріжжі вдосталь.

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Нагадаємо, 22 березня внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждали дві багатоповерхівки, одна з них частково зруйнована.Мешканців постраждалих від ракетного удару будинків у Запоріжжі розселяють у комунальні гуртожитки та у модульному містечку.

У місті Токмак на тимчасово окупованому Запоріжжі ворог проводить примусову паспортизацію, у разі відмови погрожує, що вивозитиме дітей місцевих жителів до Росії.