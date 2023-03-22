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Влада Запоріжжя назвала суму, яку щомісячно отримуватимуть мешканці, що втратили житло

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада Запоріжжя назвала суму, яку щомісячно отримуватимуть мешканці, що втратили житло
www.slovoidilo.ua

Мешканців постраждалих від ракетного удару будинків у Запоріжжі розселяють у комунальні гуртожитки та у модульному містечку

22 березня внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждали дві багатоповерхівки, одна з них частково зруйнована. Мешканці понівечених будинків переселяються або до родичів, або до сусідів, або до знайомих. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

За словами Анатолія Куртєва, багато людей виїжджають із Запоріжжя, адже дуже важко переживають ці події. Хто залишається і потребуватиме прихистку, для цього є комунальні гуртожитки, є місця у модульному містечку. До цього  підключаються волонтерські організації, вони сформували хаби, де розташовують містян за потреби. Частина запоріжан орендує нове житло. 

«Для того, щоби в людей була можливість зняти житло, ми ухвалили міську програму, яка дозволяє постраждалим щомісяця отримувати по 10 тис. грн, і отримуватимуть її до тих пір, допоки їхнє житло не буде відновлене. Гроші отримують ті, чиє житло або зруйноване повністю, або таке, що не придатне для проживання», – розповів виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя.

Він повідомив, що біля багатоповерхівки розгорнутий намет міської ради, відбувається опитування людей. Їх реєструють, запитують чи потрібна допомога з тимчасовим проживанням. Як тільки ця робота буде завершена, тоді буде точна інформація щодо постраждалих.

Нагадаємо, рятувальники Державної служби з надзвичайний ситуацій витягли з-під завалів шість людей та ліквідували пожежу в двох багатоповерхівках. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Рятувальники та працівники комунальних служб розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків. Допомагали нам багато волонтерів – дякую усім», – йдеться в повідомленні.

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Теги: Запоріжжя гроші житло рятувальники робота Ігор Клименко

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