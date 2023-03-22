Влада Запоріжжя назвала суму, яку щомісячно отримуватимуть мешканці, що втратили житло

Мешканців постраждалих від ракетного удару будинків у Запоріжжі розселяють у комунальні гуртожитки та у модульному містечку

22 березня внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждали дві багатоповерхівки, одна з них частково зруйнована. Мешканці понівечених будинків переселяються або до родичів, або до сусідів, або до знайомих. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

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За словами Анатолія Куртєва, багато людей виїжджають із Запоріжжя, адже дуже важко переживають ці події. Хто залишається і потребуватиме прихистку, для цього є комунальні гуртожитки, є місця у модульному містечку. До цього підключаються волонтерські організації, вони сформували хаби, де розташовують містян за потреби. Частина запоріжан орендує нове житло.

«Для того, щоби в людей була можливість зняти житло, ми ухвалили міську програму, яка дозволяє постраждалим щомісяця отримувати по 10 тис. грн, і отримуватимуть її до тих пір, допоки їхнє житло не буде відновлене. Гроші отримують ті, чиє житло або зруйноване повністю, або таке, що не придатне для проживання», – розповів виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя.

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Він повідомив, що біля багатоповерхівки розгорнутий намет міської ради, відбувається опитування людей. Їх реєструють, запитують чи потрібна допомога з тимчасовим проживанням. Як тільки ця робота буде завершена, тоді буде точна інформація щодо постраждалих.

Нагадаємо, рятувальники Державної служби з надзвичайний ситуацій витягли з-під завалів шість людей та ліквідували пожежу в двох багатоповерхівках. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Рятувальники та працівники комунальних служб розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків. Допомагали нам багато волонтерів – дякую усім», – йдеться в повідомленні.