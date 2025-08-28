Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

ЗМІ спростували заяви металургів про «найдорожчу електроенергію» в Україні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ спростували заяви металургів про «найдорожчу електроенергію» в Україні

В Україні активно обговорюється ймовірне закриття одного з найважливіших промислових підприємств країни

В Україні з’явилась інформація про можливе закриття одного з найбільших промислових підприємств країни – «АрселорМіттал Кривий Ріг». Причиною нібито стали високі ціни на електроенергію.

Однак журналісти «Телеграфу» з’ясували, що ситуація виглядає інакше. Хоча компанія повідомила про збитки у 3,8 млрд грн за п’ять місяців 2025 року та прогнозує додаткові витрати через нові цінові обмеження, реальні тарифи для бізнесу на електроенергію нижчі.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев наголошує, що проблема металургійних підприємств полягає не стільки у тарифах, скільки у самій моделі їх роботи.

«Діяльність таких підприємств може залишатися збитковою за будь-якої ціни на електроенергію. Металурги традиційно апелюють до держави, аби отримати субсидії чи пільги», – пояснив він.

Таким чином, заяви про «найдорожчу електроенергію» в Україні та ризик зупинки виробництва більше виглядають як спроба отримати пільги від держави, ніж як об’єктивна оцінка ринку.

Теги: Кривий Ріг бізнес економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За шість місяців 2025 року Вінницька птахофабрика, яка належить МХП, заробила 26,8 млрд грн
Найбільші аграрні компанії України. Названо першу десятку за обсягами виручки
Вчора, 09:35
В Україні на ФОПах працюють майже всі ресторани
Гетманцев пояснив, як зрозуміти, що ресторан ухиляється від сплати податків
26 серпня, 12:53
Пенсійний фонд Норвегії більше не інвестуватиме в компанії Ізраїлю
Норвегія припинила інвестиції в ізраїльські компанії
12 серпня, 13:05
У липні 2025 року найбільше Україна експортувала соняшникову олію, руду та зерно
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає? Авторська стаття
11 серпня, 16:55
У місті видніється дим через атаку дронів
У Кривому Розі пролунала серія вибухів: місто під атакою БпЛА
7 серпня, 03:16
Керівник БЕБ Олександр Цивінський
Голова БЕБ призначений. Подяка поліграфу
6 серпня, 12:01
CBAM суттєво змінює умови доступу української продукції до європейського ринку
Україні треба активізувати перемовини щодо СВАМ, адже наша ситуація безпрецедентна – експерт
5 серпня, 13:40
Гасіння пожежі триває
У Кривому Розі виникла масштабна пожежа у пекарні: загинуло троє
4 серпня, 15:30
«Подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку» – одна з ключових пропозицій бізнесу
Бізнес очікує вирішення проблеми боргів в енергетичному секторі – Європейська Бізнес Асоціація
28 липня, 18:34

Бізнес

ЗМІ спростували заяви металургів про «найдорожчу електроенергію» в Україні
ЗМІ спростували заяви металургів про «найдорожчу електроенергію» в Україні
«Укрпошта» повідомила про затримки доставки посилок до Херсона
«Укрпошта» повідомила про затримки доставки посилок до Херсона
Дослідне господарство «Дніпро», викрите у розкраданні понад 500 га держземель, запустило процедуру банкрутства
Дослідне господарство «Дніпро», викрите у розкраданні понад 500 га держземель, запустило процедуру банкрутства
Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%
Експорт залізної руди з України з початку 2025 року скоротився на 8%
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній
Названо регіони, де зареєстровано найбільше агрокомпаній

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
7433
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5418
РФ масовано атакувала Київ: вже 19 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2215
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
2049
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua