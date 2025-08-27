Найбільші аграрні компанії України. Названо першу десятку за обсягами виручки

За шість місяців 2025 року Вінницька птахофабрика, яка належить МХП, заробила 26,8 млрд грн

Найбільші аграрні компанії України наростили масштаби бізнесу в останні роки

У першому півріччі 2025 року десять найбільших компаній галузі сукупно отримали 118,1 млрд грн виручки. До топ-10 ввійшли експортери зерна та олійних культур, а також виробники м’яса птиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Безумовним лідером є ТОВ «Вінницька птахофабрика» – флагманський актив агрохолдингу МХП. За шість місяців 2025 року ця компанія заробила 26,8 млрд грн, що на 17,7% більше, ніж у найближчого конкурента. За пів року компанія вже досягла 54% від торішнього доходу (2024 рік – 49,7 млрд грн).

На другому місці ТОВ «Фірма Ерідон» – один із дистриб’юторів насіння, добрив та засобів захисту рослин. Уже за перше півріччя 2025 року компанія заробила 22,8 млрд грн, що становить 75,3% від її результату 2024 року (30,2 млрд грн).

Третю позицію посідає ПрАТ «Миронівська птахофабрика» з виручкою 12,8 млрд грн – інша ключова компанія холдингу МХП, розташована у Черкаській області. Це трохи більше ніж половина від її доходу 2024 року (25 млрд грн).

Інші місця в десятці займають переважно міжнародні зернотрейдери та їхні українські підрозділи. Зокрема, це ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» (11,5 млрд грн за перше півріччя), ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» (9,3 млрд грн), ТОВ «СП Нібулон» (8,4 млрд грн), ТОВ «Агропросперіс Трейд» (8,3 млрд грн), ТОВ «Сіефджі Трейдинг» – торгове крило Continental Farmers Group (6,5 млрд грн), а також ТОВ «АТ Каргілл» – дочірня компанія американського агротрейдера Cargill (6,1 млрд грн). Замикає десятку ТОВ «Гранова Україна» з виручкою 5,5 млрд грн за перше півріччя 2025 року.

Нагадаємо, з 2022 по 2025 рік в Україні відкрилися у 2,5 раза більше агрокомпаній, ніж припинили діяльність. За час повномасштабного вторгнення в Україні було створено 5966 агропідприємств, тоді як закрилося 2346. У лідерах за кількістю нових компаній – Одеська область, де зареєстровано 612 підприємств.

До слова, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українські виробники курятини мають змогу активно розвиватися завдяки знятим квотам на європейському ринку. Однак є тривожні сигнали: після скасування податкових пільг на єдиний податок деякі підприємства втратили прибутки майже у 20 разів. Це серйозний ризик для галузі, тому Податкова мала б розібратися із цією ситуацією.