Норвегія припинила інвестиції в ізраїльські компанії

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Пенсійний фонд Норвегії більше не інвестуватиме в компанії Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Фонд у Норвегії розриває контракти з компаніями через ситуацію у Газі

Пенсійний фонд Норвегії відмовився від інвестицій в 11 ізраїльських компаній та розірвав контракти через намір Єрусаліма встановити контроль над сектором Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави фонду Миколи Тангена.

«Ці заходи вжито у відповідь на надзвичайні обставини. Ситуація в Газі – це серйозна гуманітарна криза. Ми інвестуємо в компанії, які працюють в країні, що перебуває в стані війни, а умови в Юдеї та Самарії, а також в секторі Газа останнім часом погіршилися», – заявив Танген.

За його словами, фонд інвестував у 61 ізраїльську компанію, 11 з який не входили в індекс, на який орієнтується організація. Пояснюється, що тепер інвестиції фонду в Ізраїлі будуть обмежені компаніями, що входять в індекс, але навіть вони вже не отримають нових інвестицій.

Примітно, що пенсійний фонд Норвегії є найбільшим суверенним фондом у світі. Йому належить близько 1,5% світових акцій. Фонд наповнюється за рахунок надприбутків від продажу нафти.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував повідомлення у ЗМІ щодо наміру Єрусалиму взяти сектор Гази під свій повний контроль. За його словами, Ізраїль планує взяти Газу під тимчасовий контроль та знищити терористичне угруповання ХАМАС, щоб мати периметр безпеки. Але після цього управління анклавом буде передано арабським державам.

Пізніше кабінет міністрів країни схвалив рішення щодо повного контролю над сектором Гази. Воно було прийнято на тлі гострих розбіжностей з начальником Генштабу ЦАХАЛ Еялем Заміром, який попередив, що така операція призведе до значного виснаження військових і поставить під загрозу життя заручників.

Через це рішення канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що його країна припиняє експорт зброї, яку Ізраїль використовує у Газі.  

Теги: Ізраїль сектор Гази Норвегія економіка інвестиції

