У Кривому Розі пролунала серія вибухів: місто під атакою БпЛА

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У місті видніється дим через атаку дронів
фото: місцеві пабліки

Інформацію про атаку дронів підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу

У ніч на 7 серпня Кривий Ріг опинився під атакою ворожих безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Повітряні Сили України повідомляли про загрозу застосування ворогом БпЛА. Згодом місцеві пабілки повідомили, що у місті пролунала серія потужних вибухів.

Інформацію підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Триває шахедна атака на місто. Серія вибухів», – повідомив Вілкул.

За повідомленням місцевих каналів, у місті видніються пожежі та здіймається дим на місцях влучань. Наразі влада не повідомляла про наслідки обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня на Дніпропетровщині пролунала серія потужних вибухів. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив атаку дронів та повідомив, що у місті Дніпро гучно.

Лисак закликав мешканців пройти до укриття. Наразі моніторингові канали повідомляють, що в регіоні виникли численні пожежі після атаки дронів.

