Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кривому Розі виникла масштабна пожежа у пекарні: загинуло троє

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
У Кривому Розі виникла масштабна пожежа у пекарні: загинуло троє
Гасіння пожежі триває
фото ДСНС

Загиблим хлопцям з фасувального цеху пекарні було по 20 років, а жінці – 50

Вдень у понеділок, 4 серпня, у одноповерховій виробничій будівлі Покровського району міста Кривий Ріг сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей. Про це пише «Главком» з посиланням на ДСНС.

Гасіння пожежі на загальній площі 1000 квадратів триває.

До робіт залучено понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки.

7 фото
На весь екран

Місцеве видання «Свої» пише, що полум'я виникло на території ТОВ «Фабрика тіста», яке постачає свою продукцію у супермаркети, сімейні пекарні та булочні.

Попередньо, пожежа сталася під час зварювальних робіт. Серед загиблих двоє співробітників фасувального цеху, яким було по 20 років, а також одна 50-річна жінка.

Нагадаємо, у Львові сьогодні спалахнула пожежа у готелі «Власта». Займання виникло на дев'ятому поверсі будівлі.

Наразі відомо про шістьох потерпілих, серед них — двоє дітей. Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо, у його номері стався вибух, причини якого наразі не встановлені.

Також на Одещині спалахнули масштабні пожежі внаслідок атак безпілотників. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку, де вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, у яких знаходилась електроніка та побутова техніка.

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг ДСНС пожежа Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діана перебувала на сьомому місяці вагітності
Росія вбила 23-річну вагітну у Кам'янському
29 липня, 16:46
Зловмисники перебувають під вартою
Агенти РФ готували теракти в чотирьох областях: серед підозрюваних школярка з Полтавщини
22 липня, 17:59
Дрони атакували Сумщину
Ворог атакував Сумщину: є постраждалі, виникли пожежі (оновлено)
21 липня, 23:15
Квартира Жупаниної знищена внаслідок російської повітряної атаки
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
21 липня, 17:35
Один з безпілотників поцілив у двоповерховий житловий будинок
Ворожі безпілотники атакували Ізюм: є постраждалі та руйнування
20 липня, 07:39
Пошкоджені автомобілі у Воронежі
Атака на Дніпро, вибухи у Росії: головне за ніч
17 липня, 06:02
У Кривому Розі постраждав 17-річний хлопець через комбіновану атаку росіян
РФ вдарила по Кривому Рогу ракетою та безпілотниками, поранено хлопця: деталі атаки
16 липня, 04:32
Сергій Лисак повідомив про атаку безпілотниками у місті Самар
Атака на Самар: пошкоджено інфраструктуру, можливе влучання в ТЦК
13 липня, 13:35
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
Київ у вогні: після удару РФ зайнялися пожежі у декількох районах
10 липня, 02:29

Події в Україні

Суд арештував нардепа Кузнєцова, який підозрюється у корупційній схемі з дронами і РЕБ
Суд арештував нардепа Кузнєцова, який підозрюється у корупційній схемі з дронами і РЕБ
Колишня помічниця бойовиків «ДНР» поскаржилася на свавілля окупантів (відео)
Колишня помічниця бойовиків «ДНР» поскаржилася на свавілля окупантів (відео)
У Кривому Розі виникла масштабна пожежа у пекарні: загинуло троє
У Кривому Розі виникла масштабна пожежа у пекарні: загинуло троє
На Чернігівщині чоловік заплатить понад 50 тис. грн за вилов 21 рибини
На Чернігівщині чоловік заплатить понад 50 тис. грн за вилов 21 рибини
У монастирі на Хмельниччині вбили військового? Поліція роз'яснила ситуацію
У монастирі на Хмельниччині вбили військового? Поліція роз'яснила ситуацію
Пожежа в львівському готелі: постраждало шестеро людей, серед них двоє дітей
Пожежа в львівському готелі: постраждало шестеро людей, серед них двоє дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
49K
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
8703
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
4470
Коли Путін з'їхав з глузду
4259
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля

Новини

Очільника Енергомитниці буде відсторонено через журналістське розслідування
Сьогодні, 15:34
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Сьогодні, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua