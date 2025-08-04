У Кривому Розі виникла масштабна пожежа у пекарні: загинуло троє

Загиблим хлопцям з фасувального цеху пекарні було по 20 років, а жінці – 50

Вдень у понеділок, 4 серпня, у одноповерховій виробничій будівлі Покровського району міста Кривий Ріг сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей. Про це пише «Главком» з посиланням на ДСНС.

Гасіння пожежі на загальній площі 1000 квадратів триває.

До робіт залучено понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки.

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Місцеве видання «Свої» пише, що полум'я виникло на території ТОВ «Фабрика тіста», яке постачає свою продукцію у супермаркети, сімейні пекарні та булочні.

Попередньо, пожежа сталася під час зварювальних робіт. Серед загиблих двоє співробітників фасувального цеху, яким було по 20 років, а також одна 50-річна жінка.

Нагадаємо, у Львові сьогодні спалахнула пожежа у готелі «Власта». Займання виникло на дев'ятому поверсі будівлі.

Наразі відомо про шістьох потерпілих, серед них — двоє дітей. Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо, у його номері стався вибух, причини якого наразі не встановлені.

Також на Одещині спалахнули масштабні пожежі внаслідок атак безпілотників. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку, де вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, у яких знаходилась електроніка та побутова техніка.