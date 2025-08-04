У Кривому Розі виникла масштабна пожежа у пекарні: загинуло троє
Загиблим хлопцям з фасувального цеху пекарні було по 20 років, а жінці – 50
Вдень у понеділок, 4 серпня, у одноповерховій виробничій будівлі Покровського району міста Кривий Ріг сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей. Про це пише «Главком» з посиланням на ДСНС.
Гасіння пожежі на загальній площі 1000 квадратів триває.
До робіт залучено понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки.
Місцеве видання «Свої» пише, що полум'я виникло на території ТОВ «Фабрика тіста», яке постачає свою продукцію у супермаркети, сімейні пекарні та булочні.
Попередньо, пожежа сталася під час зварювальних робіт. Серед загиблих двоє співробітників фасувального цеху, яким було по 20 років, а також одна 50-річна жінка.
Нагадаємо, у Львові сьогодні спалахнула пожежа у готелі «Власта». Займання виникло на дев'ятому поверсі будівлі.
Наразі відомо про шістьох потерпілих, серед них — двоє дітей. Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо, у його номері стався вибух, причини якого наразі не встановлені.
Також на Одещині спалахнули масштабні пожежі внаслідок атак безпілотників. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку, де вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, у яких знаходилась електроніка та побутова техніка.