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Зниження ломозбору через втрату територій може призвести до зриву декарбонізації металургії – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Зниження ломозбору через втрату територій може призвести до зриву декарбонізації металургії – експерт
Ще недавно Україна рік у рік ставила антирекорди з ломозбору
фото з відкритих джерел

Без металобрухту неможливо виготовляти сталь

Істотне зниження обсягів ломозаготівлі в Україні через тимчасову втрату контролю над 20% території може призвести до зриву термінів декарбонізації вітчизняної металургії, вважає президент Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Широкомасштабне вторгнення рашистських військ, на жаль, спричинило тимчасову втрату контролю над 20% території на південному сході України. Більше того, у більшості цих регіонів продовжуються бойові дії. Адже Донецька, Луганська, Харківська області, а також усе північне Причорномор'я – традиційні регіони-генератори металобрухту», – сказав він.

За його словами, у цих областях заготівля брухту або неможлива, або дуже ускладнена, що вкрай негативно відбивається на ломозборі в масштабах усієї країни, оскільки «випали» області, де промисловість традиційно розвинена та утворювалися основні обсяги металолому. «Ми вже бачимо сильне падіння заготівлі, адже зовсім недавно Україна рік у рік ставила антирекорди з ломозбору», – нагадав Каленков.

Президент «Укрметалургпрому» також нагадав, що без металобрухту неможливо виготовляти сталь. «Більше того, брухт – ключова сировина для декарбонізації металургії. Це завдання, поставлене перед Україною, ніхто не скасовував. А для досягнення цілей Green Deal потрібний металобрухт. Чи це буде будівництво нових заводів чи корінна модернізація старих – неважливо, без брухту в Україні терміни декарбонізації металургії буде зірвано», – констатував експерт.

Теги: металургія сміття Україна

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