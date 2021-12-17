+131 тис. тон: в Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США

ДТЕК привіз ще два «Панамакси» з вугіллям із США та Колумбії

Загальний обсяг нових суднових поставок – 131 тисяча тон

В Україну прибули два чергові судна класу «Панамакс» з імпортним вугіллям загальним обсягом 131 тис. тонн. Про це повідомляється у пресрелізі «ДТЕК Енерго».

Зазначається, що перше судно з 55 тис. тонн вугілля походженням з Колумбії вже причалило в порт ТІС сьогодні в середині дня.

Друге судно з 76 тис. тонн палива зі США має швартуватися у порту «Південний» сьогодні вночі.

Згідно з пресрелізом, станом на середину грудня 2021 року компанія домовилася про імпорт в Україну восьми суднових партій із вугіллям із США та Колумбії загальним обсягом майже 545 тис. тонн.

Нагадаємо, ДТЕК законтрактував сім кораблів з вугіллям з США та Колумбії для проходження опалювального сезону. Частину вугілля компанія погодилася передати державній генерації, яка страждає від дефіциту вугілля.

Загалом ДТЕК домовився про імпорт 1,2 млн тонн вугілля і гарантував, що всі ТЕС компанії будуть забезпечені вугіллям до закінчення опалювального сезону.

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