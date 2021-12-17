  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    +131 тис. тон: в Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТЕК привіз ще два &laquo;Панамакси&raquo; з вугіллям із США та Колумбії - +131 тис. тон: в Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США
    ДТЕК привіз ще два «Панамакси» з вугіллям із США та Колумбії
    фото: energo.dtek

    Загальний обсяг нових суднових поставок – 131 тисяча тон

    В Україну прибули два чергові судна класу «Панамакс» з імпортним вугіллям загальним обсягом 131 тис. тонн. Про це повідомляється у пресрелізі«ДТЕК Енерго».

    Зазначається, що перше судно з 55 тис. тонн вугілля походженням з Колумбії вже причалило в порт ТІС сьогодні в середині дня.

    Друге судно з 76 тис. тонн палива зі США має швартуватися у порту «Південний» сьогодні вночі.

    Згідно з пресрелізом, станом на середину грудня 2021 року компанія домовилася про імпорт в Україну восьми суднових партій із вугіллям із США та Колумбії загальним обсягом майже 545 тис. тонн.

    Нагадаємо, ДТЕК законтрактував сім кораблів з вугіллям з США та Колумбії для проходження опалювального сезону. Частину вугілля компанія погодилася передати державній генерації, яка страждає від дефіциту вугілля.

    Загалом ДТЕК домовився про імпорт 1,2 млн тонн вугілля і гарантував, що всі ТЕС компанії будуть забезпечені вугіллям до закінчення опалювального сезону.

    Читайте також:
    Теги: ТЕС вугілля ДТЕК порт Укренерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    +131 тис. тон: в Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США