180 тис клієнтів «Івано-Франківськгаз Збут» вирішують газові питання онлайн



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Кожного дня новими користувачами онлайн-сервісів «Івано-Франківськгаз Збут» стають більше 100 прикарпатців

За липень Контакт-центр «Івано-Франківськгаз Збуту» опрацював понад 15 тис. письмових звернень. Левова їх частка – це стан особового рахунку. Ще майже 180 тис. клієнтів компанії вирішували свої газові питання через онлайн-сервіси компанії.

Контакт-центр ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» є одним з ключових каналів взаємодії газопостачальної компанії зі споживачами. Він працює з 2015 року щоденно, 7 днів на тиждень, з 8.00 до 20.00 год. Телефонуючи в контакт-центр, споживачі компанії можуть вирішити усі питання, що стосуються нарахування, стану особового рахунку та навіть замовити довідку.

«Завдання «Івано-Франківськгаз Збуту» не лише забезпечити споживачам газопостачання 24/7, а й створити зручні сервіси для комунікації. Тому ми постійно удосконалюємо та створюємо нові сервіси задля зручності наших клієнтів», - розповідає начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» Леся Хараїм.

ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» створив для побутових споживачів газу п’ять зручних онлайн-сервісів: особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-боти Telegram 7104ua, Viber 7104ua, мобільні додатки 104Mobile, 104Mobile Light, які дають змогу безконтактно:

звіряти стан особового рахунку;

отримувати електронний рахунок;

контролювати зарахування оплати на особовий рахунок;

переглядати історію платежів;

здійснювати онлайн-розрахунки за спожитий газ.

Кожного дня новими користувачами онлайн-сервісів ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» стають більше 100 прикарпатців.