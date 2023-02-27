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80% промисловості Харківщини зупинилося – Синєгубов

Оксана Воронцова
glavcom.ua
80% промисловості Харківщини зупинилося – Синєгубов
Деякі підприємства Харківщини досить сильно пошкоджені
фото ілюстративне

2022 року Харківська область стала лідером по перевиконанню зборів до держбюджету

Через війну Росії проти Україну призупинили свою роботу більшість промислових підприємств Харківщини. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Наразі у нас 80% саме промислових підприємств перебувають у стані призупинення своєї діяльності. Або їм не вигідно економічно її продовжувати, або території, на яких вони розташовані, фактично зруйновані чи пошкоджені і власники підприємств очікують на якісь рішення, щоб почати процес відновлення», – сказав голова ОВА.

Водночас деякі підприємства релоковані та вже сплачують відповідні податки за межами території Харкова та області.

«Деякі підприємства, які входили до п’ятірки великих платників податків України, наразі ще сплачують податки в області, хоча фактично їхні промислові потужності досить сильно пошкоджені. Проте вони все ж планують і надалі розвивати свій бізнес тут, на нашій території», – розповів Синєгубов. 

Зокрема, йдеться про Philip Morris, що сплачує податки на території Харківської області за рахунок їхніх промислових майданчиків в інших областях. За словами Синєгубова, завдяки цьому на Харківщині виконання саме місцевого бюджету за минулий рік – на рівні 80-90%. Підрахунки ще тривають.

Синєгубов додав, що деякі громади, які фактично не зачепила війна, наприклад, Красноградський район, мають виконання бюджетів навіть на рівні 130%, а деякі, що були під окупацією, – на рівні 10-15%.

Як відомо, минулого року область стала лідером по перевиконанню зборів до держбюджету.

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Теги: промисловість бюджет Олег Синєгубов Харківщина

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