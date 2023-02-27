80% промисловості Харківщини зупинилося – Синєгубов

2022 року Харківська область стала лідером по перевиконанню зборів до держбюджету

Через війну Росії проти Україну призупинили свою роботу більшість промислових підприємств Харківщини. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«Наразі у нас 80% саме промислових підприємств перебувають у стані призупинення своєї діяльності. Або їм не вигідно економічно її продовжувати, або території, на яких вони розташовані, фактично зруйновані чи пошкоджені і власники підприємств очікують на якісь рішення, щоб почати процес відновлення», – сказав голова ОВА.

Водночас деякі підприємства релоковані та вже сплачують відповідні податки за межами території Харкова та області.

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«Деякі підприємства, які входили до п’ятірки великих платників податків України, наразі ще сплачують податки в області, хоча фактично їхні промислові потужності досить сильно пошкоджені. Проте вони все ж планують і надалі розвивати свій бізнес тут, на нашій території», – розповів Синєгубов.

Зокрема, йдеться про Philip Morris, що сплачує податки на території Харківської області за рахунок їхніх промислових майданчиків в інших областях. За словами Синєгубова, завдяки цьому на Харківщині виконання саме місцевого бюджету за минулий рік – на рівні 80-90%. Підрахунки ще тривають.

Синєгубов додав, що деякі громади, які фактично не зачепила війна, наприклад, Красноградський район, мають виконання бюджетів навіть на рівні 130%, а деякі, що були під окупацією, – на рівні 10-15%.

Як відомо, минулого року область стала лідером по перевиконанню зборів до держбюджету.