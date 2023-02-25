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Голова Харківської ОВА оцінив масштаби руйнувань в області за останній рік

Надія Карбунар
glavcom.ua
Голова Харківської ОВА оцінив масштаби руйнувань в області за останній рік
Окупанти зруйнували обстрілами район Північної Салтівки у Харкові
фото з відкритих джерел

18 тис. зруйнованих об’єктів лише в одній області

Інфраструктура Харкова та області сильно постраждала через повномасштабне вторгнення росіян. У регіоні повністю зруйновано або ж пошкоджено майже 20 тисяч об’єктів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Наразі ми обліковуємо вже понад 18 тисяч або повністю зруйнованих, або пошкоджених об‘єктів по Харкову та області. З них близько восьми тисяч – це саме житловий фонд: близько 4200 – багатоквартирні будинки і 3800 – приватний житловий фонд», – сказав Синєгубов.

Начальник ОВА також розповів, як відновлюють після обстрілів енергетичну інфраструктуру регіону.

«Ми тут працюємо на два фронти, так би мовити. Перший фронт – під час обстрілів ми повинні максимально швидко відновлювати електропостачання нашої критичної інфраструктури: до теплової мережі, до очисних споруд та інших об‘єктів. Другий фронт – стабілізувати електропостачання для населення, я вже не кажу про міський електротранспорт, метрополітен тощо. Ну, і все-таки ми повинні продовжувати відновлення подачі електроенергії на деокупованих територіях, що фактично є для нас пріоритетним завданням наразі», – пояснює очільник Харківщини.

За словами Олега Синєгубова, коли лунають обстріли, у регіоні застосовують аварійні відключення. Роблять це навіть якщо мережі не зазнали уражень, превентивно.

«Оскільки, може статися перенапруга і те, що не накоїв ворожий обстріл, система може зробити сама з собою. Щодо стабілізаційних відключень, то тут ми вже орієнтуємось на стан загальнодержавної енергосистеми, оскільки генерації для власних потреб подекуди нам не вистачає», – підсумовує начальник ОВА.

Раніше Синєгубов розкрив нові плани окупантів на Харківську область. 

До слова, на думку Олега Синєгубова,  російські окупанти наразі не проводять масштабних атак або наступальних дій, а перевіряють боєздатність українських військових та як ЗСУ стоять на позиціях.

Читайте також інтерв’ю: Олег Синєгубов: Харківська область буде під ударом. Але ворог б'ється головою об стіну
Теги: окупанти обстріл населення Олег Синєгубов електротранспорт фронт ворог

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