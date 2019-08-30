850 підприємств Закарпаття вже облаштували прилади обліку засобами дистанціної передачі даних



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Прилади дистанційної передачі надсилають дані про обсяги споживання до оператора ГРМ щоденно.

850 підприємств Закарпатської області облаштували комерційні вузли обліку засобами дистанційної передачі даних. Однак, ще 1100 об’єктів досі не встановили такі модеми. Керівники підприємств мають потурбуватись про встановлення необхідного обладнання вже найближчим часом.

Вимога облаштування лічильників газу засобами дистанційної передачі даних розповсюджується на підприємства з обсягами споживання більше ніж 10 тис. куб. м газу на рік, або на лічильники типорозміром G-10 та більше.

Прилади дистанційної передачі надсилають дані про обсяги споживання до оператора ГРМ щоденно. Це необхідно для належної організації добового балансування природного газу на внутрішньому ринку України, яке стартувало 1 березня 2019 року.

«Необхідність встановлення модемів міститься в Кодексі газорозподільних систем з метою максимально точного контролю за обсягами споживання блакитного палива. З настанням опалювального сезону, коли використання газу зростає в рази, це питання набуває надзвичайної актуальності. Процедура добового балансування неможлива без своєчасної передачі показань приладів обліку», – говорить в.о.комерційного директора АТ «Закарпатгаз» Юлія Соколова.

АТ «Закарпатгаз» надає весь спектр послуг, необхідний для встановлення модемів. Йдеться як про виготовлення робочого проекту, офіційного оформлення документації, так і про встановлення спеціального обладнання на лічильники.

«Аби встановити модем, організації-заявнику необхідно пройти кілька етапів. Зокрема, отримати технічне завдання на проектування. Для цього треба звернутись до Центру обслуговування клієнтів АТ «Закарпатгаз» або завантажити його на офіційному сайті компанії. Далі відбуватиметься розробка робочого проекту, закупівля необхідного обладнання, його монтаж та прийняття в експлуатацію», – пояснив головний метролог АТ «Закарпатгаз» Тарас Бойчин.

Як тільки необхідне обладнання для дистанційної передачі даних буде встановлено, інформація про обсяги спожитого газу передаватиметься щодня в автоматичному режимі.

«На один проект від початку і до завершення витрачається в середньому 3-4 тижні. А це означає, що підприємства мають потурбуватися завчасно про встановлення таких приладів, а не робити це за 2-3 дні до початку опалювального періоду», – наголосила в.о.комерційного директора АТ «Закарпатгаз» Юлія Соколова.

На необхідності встановлення модемів на газових лічильниках неодноразово наголошувала і Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг. Проте більше половини юридичних осіб Закарпаття ще не встановили необхідне обладнання.